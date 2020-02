Felix Auger-Aliassime lutte mais gagne. Ymer domine Jannik Sinner

Felix Auger-Aliassime est l’un des jeunes les plus prometteurs du circuit ATP mais n’a pas encore trouvé son meilleur tennis en 2020, se dirigeant vers Montpellier avec trois victoires et effectuant un départ gagnant après un 6-7, 6-2, 6-2 triompher d’un qualifié Damir Dzumhur.

La rencontre a duré deux heures et demie et Felix a pris le dessus dans les sets deux et trois, offrant six pauses sur 14 occasions et souffrant de deux sur six opportunités offertes au Bosniaque qui a bien combattu dans le premier match avant de perdre du terrain contre le plus haut. adversaire classé.

Ils ont échangé les pauses précoces dans les matchs deux et trois avant que Damir ne survive à un huitième match difficile pour rester en lice, prenant le bris d’égalité 7-5 pour un rugissement énorme et un grand pas vers la victoire. En l’absence d’erreurs, Felix a bien servi dans le set numéro deux et a accordé des pauses dans les matchs cinq et sept, assurant le set avec un vainqueur de service à 5-2 et se donnant un avantage de 5-1 dans le set numéro trois avec trois pauses consécutives.

Au service de la victoire lors du huitième match, Auger-Aliassime a enregistré trois chances de rupture pour sceller l’accord et prendre un départ gagnant, espérant une campagne solide et le premier titre ATP après trois finales qu’il a perdues en 2019.

Dans la bataille des jeunes, Mikael Ymer a renversé Jannik Sinner 6-3, 6-4 en une heure et 25 minutes pour sa huitième victoire en salle ATP. L’Italien a eu du mal jusqu’à présent dans la nouvelle saison et aujourd’hui n’était pas son jour non plus, se cassant quatre fois et ne pouvant pas suivre le rythme d’une rivale en forme qui a presque battu Karen Khachanov au deuxième tour de l’Australien Ouvert.

Mikael a frappé la zone au service dès la première balle, délivrant cinq superbes prises et brisant Jannik dès le deuxième match pour un 6-3. Ils ont échangé quatre pauses consécutives dans le deuxième set et c’est le Suédois qui a attrapé la troisième ligne droite à 3-3, terminant le travail avec un coup de cœur au match dix pour passer au deuxième tour.

Filip Krajinovic, 7e tête de série, a perdu deux fois son service contre Enzo Couacaud lors d’une victoire 6-4, 6-4, volant quatre fois le service du Français pour atteindre le tour suivant. Enzo a pris un départ parfait avec une avance de 3-0, incapable de rester au même niveau et permettant au Serbe de prendre six des sept matchs suivants et de conclure le match d’ouverture 6-4.

Filip a cassé deux fois dans le deuxième set, réalisant le match retour crucial à 3-3 et dépassant le sommet avec des prises solides comme le roc lors des matchs huit et dix. Pierre-Hugues Herbert a battu Sergiy Stakhovsky 6-2, 7-5, jouant bien dans ses matchs de service et créant 12 occasions au retour, en saisissant quatre pour contrôler le tableau d’affichage et franchir la ligne d’arrivée malgré quelques revers dans les phases finales de la deuxième set et deux balles de match qu’il a gaspillées lors du neuvième match.

Le qualifié finlandais de 20 ans, Emil Ruusuvuori, a remporté la première victoire aux épreuves de l’ATP, surpassant Dennis Novak 7-6, 4-6, 6-2 en une heure et 58 minutes. Tirant de l’arrière 5-2 dans le premier set, le jeune a sauvé un point de set sur le retour dans le match neuf pour rester en vie, volant le set 7 = 3 dans le tie-break lorsque l’Autrichien a pulvérisé une erreur de revers.

Novak a mieux servi dans le deuxième set, naviguant à travers ses cinq matchs et brisant Emil à 1-1 pour garder l’avantage jusqu’à 5-4, alors qu’il a tenu à 15 avec un vainqueur de service pour amener un décideur. Là, Ruusuvuori a attrapé les quatre derniers matchs à 2-2, décrochant un vainqueur de coup droit pour une pause dans le sixième match et avançant avec un autre à 5-2 pour la place dans les 16 derniers.