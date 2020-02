Felix Auger-Aliassime perd cinq finales mais beaucoup d’autres à venir

Felix Auger-Aliassime a disputé son cinquième match de championnat de niveau tour contre Stefanos Tsitsipas et pour la cinquième fois n’a pas réussi à gagner un set, s’inclinant face au champion en titre en 88 minutes. Mais décevant malgré sa défaite 3-6 4-6, le Canadien a des raisons d’être positif. Après tout, des joueurs actifs, seuls Andy Murray (cinq), Novak Djokovic (sept) et Rafael Nadal (18), ont atteint plus de finales à l’adolescence, ce qui n’est pas une mauvaise compagnie pour Auger-Aliassime de s’y retrouver.

Et il a encore le temps d’améliorer son record en finale à l’adolescence, avec son 20e anniversaire à quelques mois le 8 août. Il n’est pas non plus le seul à avoir eu du mal à franchir la ligne d’arrivée en finale. Cedric Pioline, autrefois classé 5e au monde, a perdu ses neuf premiers matchs de championnat, tandis que Julien Benneteau, qui a battu le top 25 mondial, a perdu les dix finales de niveau tour qu’il a disputées en simple, bien qu’il ait remporté 12 titres en double, dont l’Open de France 2014.

Et il ne fait aucun doute qu’Auger-Aliassime continue de s’améliorer, avec un classement parmi les dix premiers à l’horizon. Le Canadien a déclaré à propos de Tsitsipas après sa défaite: “il devient de plus en plus difficile de jouer contre vous”. Le Grec est désormais à égalité entre les deux jeunes à 2-2. Tsitsipas a répondu que sa rivalité avec Auger-Aliassime fait de lui un meilleur joueur.

Bien sûr, la pression sur le Canadien augmentera à chaque finale perdue, mais il faut se rappeler à quel point un exploit atteint seulement cinq finales à l’adolescence. Roger Federer, par exemple, n’a atteint que quatre finales avant son 20e anniversaire, bien qu’il ait remporté le titre au Milan Indoors en 2001. Néanmoins, il n’y a aucun motif de préoccupation autour d’Auger-Aliassime. Il n’a peut-être pas encore remporté un titre, mais il s’agit sûrement de savoir quand il ne lèvera pas son premier titre.

Photo principale:

Intégrer à partir de .