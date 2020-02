Felix Auger-Aliassime tire des points positifs de sa deuxième place à Rotterdam

L’étoile montante canadienne Felix Auger-Aliassime a tiré des points positifs de sa campagne à Rotterdam après avoir failli remporter son premier titre ATP. Auger-Aliassime, classé n ° 21 mondial, n’a pas réussi à remporter une victoire surprise sur Gael Monfils, troisième tête de série, alors que le Français en forme a gagné 6-2 6-4.

Monfils, qui a tout gagné à Montpellier il y a une semaine, a battu le Canadien deux fois dans chaque manche en route pour remporter des titres consécutifs pour la première fois de sa carrière. Auger-Aliassime, 19 ans, a perdu un seul set en route pour devenir le premier Canadien à atteindre la finale de Rotterdam, mais il n’a pas pu offrir son meilleur tennis au moment le plus important.

“La semaine a été bonne, encourageante”, a déclaré Auger-Aliassime, selon l’ATP Tour. “C’est le début de la saison et le deuxième mois que j’ai joué. C’est encourageant pour la suite mais je devrai continuer travaille bien, fait les ajustements que je dois faire et continue de croire, continue de pousser pour me donner des chances de jouer des matchs comme ceux-ci. »Le Canadien de 19 ans a maintenant disputé quatre finales ATP et a terminé deuxième à chaque occasion.