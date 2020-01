Felix Auger-Aliassime veut remporter son premier titre ATP en 2020

Depuis sa première apparition dans le tirage au sort d’un Challenger à l’âge de 14 ans en 2015, Félix Auger-Aliassime fait partie des jeunes à battre et d’une future star à surveiller. Coup d’envoi de la saison précédente juste à l’extérieur du top 100, Felix a réalisé une performance incroyable pour atteindre trois finales ATP et la demi-finale du Masters 1000, le tout à l’âge de 18 ans.

Après avoir disputé le troisième tour à Montréal, Felix a perdu du terrain et a commencé à lutter physiquement, incapable de retrouver la forme ou de participer aux derniers événements de l’année en raison d’une blessure à la cheville. Passant l’intersaison à domicile à Monte-Carlo, Auger-Aliassime était impatient de prendre le meilleur départ possible de 2020, en compétition pour le Canada à la Coupe ATP et en abandonnant trois matchs sur quatre, en s’adaptant toujours à la nouvelle raquette.

Felix est la deuxième tête de série à Adélaïde et le premier favori après le retrait d’Alex de Minaur, espérant décrocher le premier titre de sa carrière et obtenir le meilleur élan possible avant l’Open d’Australie. “Je ne suis jamais allé à Adélaïde auparavant et c’est toujours cool de découvrir une nouvelle ville”, a déclaré Auger-Aliassime.

“Je suis au début de ma carrière et je découvre de nouveaux endroits. C’est agréable de voir que les gens sont heureux de me voir ici. Ils ont hâte de me voir jouer; je ressens l’énergie positive. Être la deuxième graine, cela ajoute de la pression à votre campagne; je l’ai traité à quelques reprises l’an dernier au niveau ATP 250 et j’espère que cela deviendra un scénario régulier à l’avenir.

Dans le même temps, vous avez une chance d’aller en profondeur et d’être le joueur que tous les autres doivent poursuivre. Après cette blessure à la cheville qui m’a fait quitter Vienne, Paris et les finales NextGen, j’ai joué à la finale de la Coupe Davis pour tester mon niveau physique, en route vers Monte Carlo pour l’intersaison après cela.

Je travaillais sur divers aspects de mon jeu, en particulier le deuxième service qui doit être amélioré. La dernière saison a apporté de bonnes et de mauvaises choses, ayant pu jouer à un niveau élevé jusqu’à l’US Open, ce qui était incroyable.

J’ai dû aussi faire quelques ajustements mais ce fut une excellente saison dans l’ensemble qui a apporté beaucoup de points positifs. Malgré le top 20, je veux toujours améliorer et poursuivre des objectifs plus élevés. Ce serait formidable de remporter le titre à Adélaïde mais je ne peux pas penser aussi loin, c’est le début de la saison et je n’ai pas bien joué à l’ATP Cup; Je dois aller match par match.

Mon objectif est de remporter le titre en 2020 et s’il vient ici à Auckland, ce serait un scénario parfait; je ne veux toujours pas faire pression sur mon dos avant l’Open d’Australie. ”