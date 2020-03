Felix Mantilla: “Foxtenn est sans égal, il est fiable à 100%”

Felix Mantilla (Barcelone, 1974), directeur des ventes mondiales de Foxtenn, assister Point de rupture dans une interview pour donner son point de vue sur le moment actuel du produit, mettre en évidence les avantages avec le reste des systèmes d’arbitrage électronique et clarifier certaines critiques spécifiques suggérées par les joueurs.

Quelle étape est Foxtenn en ce moment?

Nous sommes dans la meilleure étape depuis que nous avons atteint le circuit professionnel. Nous progressons en niveau de présence dans les tournois et nous avons récemment mis en place, pour la première fois dans l’histoire du tennis, un système d’arbitrage électronique sur terre battue: dans le Rio ATP 500 et dans le tour de qualification FedCup entre la Hollande et la Biélorussie . Bientôt, nous serons également à Charleston et au Mutua Madrid Open.

Pourquoi la technologie a-t-elle mis tant de temps à atteindre l’argile?

La terre battue est une surface vivante où le système doit être constamment calibré, car la surface change lorsque les joueurs glissent, il y a du vent, la terre est perdue, des marques sont superposées qui rendent l’œil humain incapable de discerner si Le ballon est IN / OUT, en plus d’autres situations qui ne le rendent pas une surface stable.

Jusqu’à l’arrivée de Foxtenn.

Foxtenn est le seul système d’arbitrage électronique qui est actuellement en mesure d’étalonner son système à chaque point du jeu, il a une précision sans erreur systématique. C’est le seul système au monde qui a réussi le test de la terre battue, aucun autre système d’estimation ne l’a réussi, confirmant qu’il s’agit d’un système supérieur aux autres. La technologie Foxtenn est la seule fiable dans ce domaine et sa mise en œuvre est une percée technologique, car il s’agit d’une évolution claire pour résoudre les moments de tension pendant les matchs et, en plus, cela ajoute de la spectacularité dans les critiques de défis donnant le vrai pot de la balle, à la fois sur le court central et à la télévision.

Combien de systèmes d’estimation existent?

Fondamentalement, il existe deux types. Les traditionnels, avec 90% de leurs calculs dans les airs avec un contact au sol estimé, et Foxtenn, le seul système basé à 100% sur le bateau réel et capable de voir et d’enseigner le point de contact exact, sans estimations.

Nous manquerons ce moment où le juge de chaise descend pour regarder la marque dans l’argile.

À mon avis, ces progrès ne peuvent qu’apporter de bonnes choses, évitant de nombreuses controverses entre les joueurs et de nombreux différends entre arbitre-joueur. De plus, amenez le joueur à jouer plus détendu, quand vous avez un doute, ce sera le système qui décidera.

Combien je vous ai interviewé en 2017 venait de commencer à marcher. Quelle a été la route pour arriver ici?

Nous avons commencé en 2017 avec deux tournois, en 2018 nous avons eu plus de quatorze tournois et en 2019 plus de trente. Nous sommes déjà confrontés à un système très consolidé, dernière évolution en matière d’arbitrage électronique. En ce moment, nous sommes aux tournois et expositions de la Fed Cup Acapulco, Rio, Tokyo, Barcelone, Madrid, Wuhan, Charleston, Marseille, Metz, New York, Newport, Moscou, Pune, Tianjin, Hobart, Nanchang, Luxembourg. Championnat du monde de tennis de Mubadala, entre autres. La bonne chose à propos de Foxtenn est qu’il ne se concentre pas uniquement sur l’arbitrage électronique, nous fournissons également de nombreux autres produits de la société, tels que les données de dernière génération avec cinq niveaux d’informations au niveau statistique, comme nous l’avons fait lors des dernières finales de la Coupe Davis.

On peut dire que l’accueil des tournois a été assez bon.

Les gens du monde du tennis savent que notre système est le plus précis, sans aucune erreur systématique. Dès le début, cela donne déjà beaucoup de confiance aux joueurs, ils jouent en sachant qu’il n’y a pas d’option d’erreur, donc la réception n’aurait pas pu être meilleure dans le circuit professionnel, masculin et féminin.

Cependant, cela ne vous libère pas de la controverse. Il y a quelques semaines, Reilly Opelka a critiqué le système en disant qu’il ne fonctionnait que 20% du temps.

Recherchez tous les tournois dans lesquels nous participons et sachez que Foxtenn est le système le plus fiable au monde. Ce qui s’est passé à New York, c’est qu’en raison d’un dysfonctionnement externe au système de chute de tension et, conformément au protocole habituel établi par l’ATP pendant 15 ans pour tous les systèmes, nous avons cessé d’activer le système pendant une brève période pour protéger le l’intégrité du joueur et le retour à 100% une fois réparé. Par conséquent, le fait qu’Opelka affirme que Foxtenn ne fonctionne que 20% du temps est quelque chose qui ne correspond pas à la réalité. À Foxtenn, nous sommes connus parce que nous n’accepterons jamais rien qui pourrait compromettre notre précision, qui n’est pas négociable.

Il est curieux que ce soit Opelka qui se plaint, un profil de joueur appelé pour demander de nombreuses revues dans sa carrière. Il vous convient pour avoir une précision maximale.

C’est une question qui ne me concerne pas. Le fait est que c’était dans son parti que le protocole ATP a été désactivé en raison d’une chute de tension externe et qu’il n’y avait pas d’ELC dans son parti. Foxtenn doit toujours garantir une précision de 100%, au-delà des intérêts spécifiques d’un match. J’insiste, c’est non négociable.

Y aurait-il un moyen d’améliorer le système?

Au niveau de la fiabilité, le système est inégalé car il est déjà fiable à 100%, le tennis a donc franchi une étape historique en termes de précision. La révolution est déjà reconnue et imparable.

De quoi avez-vous besoin pour franchir le pas du Grand Chelem?

Il existe de nombreux accords contractuels qui sont toujours en vigueur, bien qu’il y ait plusieurs tournois Masters 1000 ou Grand Slams qui en manquent. Nous sommes très satisfaits, nous avons commencé en 2017 avec deux tournois et maintenant nous en avons plus de trente. Normalement, les grands événements sont généralement liés à des contrats à long terme, mais nous pensons que les tournois sont de plus en plus confiants dans notre produit. La précision de Foxtenn est une nette amélioration pour le tennis.

.