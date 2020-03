Fernando Gonzalez a-t-il vraiment commis trois erreurs non forcées lors de la demi-finale de l’Open d’Australie 2007?

Avec la saison de tennis suspendue dans un avenir prévisible, nous ici à LWOT regardons en arrière quelques-unes des plus grandes performances et matchs de l’histoire récente du tennis. Parmi eux, Fernando Gonzalez a été magistral lors de la demi-finale de l’Open d’Australie 2007.

Il est à juste titre considéré comme l’une des meilleures performances d’un joueur qui n’a jamais remporté un Grand Chelem ou un Masters 1000. Gonzalez était incontestablement l’un des joueurs les plus excitants de la génération précédente, basant son style sur l’attaque tous azimuts et les coups énormes des deux ailes. Fantastique à regarder quand il était, le Chilien a joué le meilleur tennis de sa vie à l’Open d’Australie 2007.

Après avoir affronté les premiers tours, il a battu Rafael Nadal en quart de finale pour accéder à sa première demi-finale du Grand Chelem, où il a affronté Tommy Haas. Ce fut une autre belle journée pour le Chilien, qui a remporté une victoire dominante 6-1 6-3 6-1. Un rapide coup d’œil à la feuille de statistiques expliquera pourquoi Haas n’a pas pu s’approcher, Gonzalez terminant le concours ayant touché 42 gagnants et seulement trois erreurs non forcées. Mais ce faible nombre d’erreurs est-il trop beau pour être vrai? Avec le style hyper-agressif de Gonzalez, il a dû faire quelques erreurs de plus, non? Revenons à ce match et vérifions le travail du statisticien de l’Open d’Australie.

Remarque: Seuls les points qui ne sont pas évidents hors de tout doute raisonnable sont mentionnés. Les erreurs forcées très évidentes comme le 1er service de Gonzalez ont à peine obtenu une raquette ne seront pas discutées.

2-0, 40-0 Gonzalez – Fernando perd son premier point du match en frappant un coup droit longtemps. Bien qu’il n’ait pas eu à opter pour un si gros compteur, celui-ci peut être qualifié d’erreur forcée car il était en position plus tôt et a été écarté par un coup droit rapide de Haas.

2-0, 40-40 – Haas frappe un deuxième coup de pied au corps que Gonzalez ne peut pas contrôler. Les retours manqués de deuxième service sont-ils tous des erreurs non forcées? Ce service était assez bon pour que je puisse le cataloguer comme forcé.

2-1, 40-30 Gonzalez – Fernando fait une tentative de service et de volée mais ne peut pas faire grand-chose contre le retour bloqué de Haas. Forcé.

5-1, 15-15 – Haas s’approche du filet pour le coup droit de Gonzalez qui essaie de le frapper au milieu mais l’envoie longtemps. Forcé.

5-1, 30-30 – Un raté similaire mais cette fois Gonzalez doit frapper la passe sur la course et l’erreur est encore plus justifiée.

Après le premier set, la feuille de statistiques officielle indiquait 17 gagnants à 0 erreur non forcée. Nous serons d’accord avec cela et verrons comment le statisticien de l’Open d’Australie a fait dans les deux prochains.

6-1, 0-0 – Nous l’avons ici! La première erreur claire du match. Gonzalez essaie de faire un coup droit sur la ligne qui atterrit juste à côté.

6-1, 1-0, 15-0 Gonzalez – Une autre erreur sur la passe de coup droit sur la course, cataloguée comme forcée et à juste titre.

6-1, 3-0, 15-15 – Scénario similaire alors que Haas s’approche à nouveau du coup droit et Gonzalez tente une passe de coup droit. Forcé.

6-1, 3-1, 15-0 Gonzalez – Le niveau de confiance est clairement au rendez-vous alors que le Chilien opte pour un revers ridicule en amont qui devait faire faux pied à Haas. Cependant, le risque ne paie pas car il le soutient. Erreur non forcée numéro deux.

6-1, 3-1, 15-15 – Une très mauvaise miss pour un match avec (soi-disant) seulement trois erreurs non forcées. Gonzalez élabore bien le point et met en place un smash facile qu’il envoie environ un mètre de long. Erreur non forcée numéro trois et la deuxième d’affilée.

6-1, 3-1, 40-30 Gonzalez – Le statisticien doit avoir fait une sieste ici car ce match à lui seul a trois mésaventures chiliennes. C’était une bonne idée de jouer un dropshot ici mais l’exécution était partout. Erreur non forcée numéro quatre.

6-1, 5-2, 15-0 Haas – Celui-ci peut probablement aller dans les deux sens. Je peux comprendre la décision de ne pas l’enregistrer comme une erreur non forcée, mais je la classerais certainement comme une seule. Gonzalez est légèrement hors de position mais il a suffisamment de temps pour mettre en place le revers de la ligne qui lui manque d’un mile. Erreur non forcée numéro cinq.

6-1, 5-2, 15-15 – Je ne pense pas que ce retour de deuxième service manqué par Gonzalez ne soit pas justifié. Il essaie de le faire rentrer, potentiellement de manière assez agressive en fonction du mouvement mais le ballon ne sort pas du filet. Erreur non forcée numéro six.

La feuille de statistiques indique 12-3 cette fois-ci. Bien que les deux derniers soient certainement discutables, en particulier le revers de la ligne, je pense que les six auraient dû être connectés en tant qu’erreurs non forcées. Le mythe a éclaté mais bon, avec 29 gagnants, c’est toujours un ratio assez équitable.

Le troisième set est encore une fois un affichage ridicule des capacités de prise de vue de Gonzalez. Les seules boules que le Chilien ne dépasse pas du filet sont quelques retours de 1er service et un tweener. Rien de ce qui peut même être discuté en matière d’erreur non forcée. À mon avis, c’est 42 gagnants pour 6 erreurs non forcées, y compris un rapport d’un autre monde 30-0 si vous ne prenez en considération que le premier et le troisième set.

Si vous n’avez jamais vu ce match, je ne pourrais pas le recommander davantage. Cela fait huit ans que Fernando Gonzalez a appelé cela une carrière et cela vaut la peine de vous rappeler à quel point il pourrait être une force sur le court de tennis. Le premier et le troisième set de cette demi-finale de l’Open d’Australie sont sûrement le moment le plus brillant de sa carrière.

Gonzalez n’a montré aucun signe de ralentissement dans le premier set de la finale contre Roger Federer, se dirigeant vers deux points de set dans le premier match. Mais cela ne devait pas être le cas alors que le n ° 1 mondial de l’époque est revenu pour gagner celui-là au bris d’égalité et reprendre le contrôle du match. On ne peut que se demander ce qui se serait passé si le Chilien avait pris les devants.

