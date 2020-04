Fernando Verdasco et une grande polémique dans les réseaux sociaux

Ce sont des jours de tension accumulée et plusieurs acteurs s’expriment sans rougir sur les réseaux sociaux sur les questions politiques. Fernando Verdasco Il le fait depuis le début de la crise des coronavirus et dimanche soir, il a publié des enquêtes sur Instagram dans lesquelles il a posé des questions sur la gestion du gouvernement espagnol et sur le parti qui serait voté s’il y avait des élections maintenant. Peu de temps après que l’enquête a été bloquée, ce que Fernando a attribué à une censure présumée, mais tout indique qu’elle était due à un problème technique dans le réseau social susmentionné. D’innombrables commentaires soutenant ou attaquant l’homme de Madrid se sont produits au cours des dernières heures.

Mes deux sondages Instagram ont été bloqués à seulement 1000 visites !! Pour que vous le sachiez, je voulais le partager avec vous !! —- ‍♂️ pic.twitter.com/mRIqIQ6rzo – Fernando Verdasco (@FerVerdasco) 19 avril 2020

Je n’ai joué avec personne, car ils me bloquent?

Je voulais juste savoir ce que les Espagnols pensent d’une manière propre!

Nous n’avons plus la liberté d’expression ??? – Fernando Verdasco (@FerVerdasco) 19 avril 2020

Je ne voulais pas semer le chaos avec mes tweets! Maintenant, on dit que c’est peut-être un bug instagram. Je ne sais pas ce qui s’est passé mais je viens de vous parler de la situation avec mes sondages bloqués !! #La liberté d’expression – Fernando Verdasco (@FerVerdasco) 19 avril 2020

