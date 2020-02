Ferrer apprécie sa nouvelle vie en dehors du tennis

David Ferrer Il marche plus calmement, loin de l’activité effrénée et de la pression d’un circuit qui dévore les pensées de ses concurrents. L’Alicante s’est entretenu ces derniers jours avec l’Agence EFE, du Koweït, où il a joué une exposition pour promouvoir la nouvelle Académie Rafa Nadal, quelques mois après le début d’un nouveau Comte de Godó, dont il est désormais le directeur.

Et est-ce Ferru n’est plus actif, mais reste très sensible au tennis. “Non. Je n’ai pas l’intention de m’éloigner du tennis, parce que ça a été comme ça toute ma vie. C’est ce que j’ai toujours fait, ce que j’ai fait, ce que je sais faire et ce que j’aime le plus, en fait. Je reste lié, je joue dans vétérans, je dirige le tournoi de l’Open de Barcelone et je suis content. “

Au Koweït, cela fait quelques jours qu’il aide Rafa. “Il est mon ami. Il était mon rival, mais il est aussi mon ami. Je suis heureux, je n’étais jamais allé au Koweït, alors quand ils m’ont dit, je n’ai pas hésité un instant. Et surtout parce que Rafa, au final, investit dans le tennis, pas seulement en Espagne, ce qui est beaucoup, mais au niveau mondial. Et c’est quelque chose de fantastique; et très important de le soutenir. “

“Mon tennis s’est beaucoup amélioré avec Rafa comme rival”

Un rival, également un ami, qui a remporté de nombreux titres, mais qui l’a fait progresser. “Non, non. Je n’y pense pas vraiment. Le tennis m’a tellement donné, je suis très content de tout ce que j’ai accompli. Je suis très heureux comme ça, je n’y ai jamais pensé. Mon Rafa m’a beaucoup aidé, parce que J’ai beaucoup amélioré mon tennis en le faisant, car avoir quelqu’un de si bon devant et qui chercher, vous oblige à faire plus d’efforts et à vouloir progresser plus chaque jour. “

Vos meilleurs moments en tant que joueur. “Il y a eu beaucoup de grands moments. Mais peut-être la Coupe Davis, quand nous l’avons gagnée à Séville. Je vous dirais que la saison 2013 se termine troisième du classement; en 2012 j’ai remporté sept tournois et mon premier Masters 1000, à Paris. Je ne saurais vous en dire un en particulier. , mais j’ai eu de très bonnes années et j’ai toujours été très régulier. Le tennis m’a fait très plaisir. “

Ce qui lui manque le plus du circuit … et quoi de moins. “Je m’ennuie des conversations avec mes camarades de classe, et aussi des moments de solitude. Maintenant, avec la famille, vous avez moins de temps pour vous-même, parce que l’essentiel est la famille. Et le moins qui me manque c’est les voyages et la pression que vous avez et vous vous sentez avant les jeux. Maintenant, tout est beaucoup plus détendu. Lorsque vous arrêtez de jouer, vous réalisez beaucoup de choses auxquelles vous n’aviez même pas pensé avant et vous relativisez tout beaucoup plus. “

