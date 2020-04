Ferrero et Alcaraz, un couple pour rêver

Juan Carlos Ferrero Il tient un vrai diamant en train de se former. Et d’après ses paroles, il le sait mieux que quiconque. Carlos Alcaraz, la grande perle de l’académie espagnole, vainqueur de son premier match ATP à 16 ans, souligne la nécessité de garder les pieds sur terre lors d’une conversation avec la RFET, recueillie par ATP sur son site Internet. Le Murcian s’entretient avec Ferrero de ses premiers pas sur le circuit et de ses projets pour l’avenir, entouré d’incertitude.

Celui qui était numéro 1 au monde peaufine patiemment un talent qui pourrait apporter beaucoup de joie au tennis espagnol. «J’apprécie énormément sa capacité d’apprentissage de Carlos. Au tennis, vous devez répéter les choses plusieurs fois, mais Carlos est l’un de ces joueurs qui n’en a pas besoin, car ils le conservent assez facilement. Et c’est à admirer. De son jeu je garde le dynamisme qu’il a en jouant. Il est capable de faire ce qu’on lui demande et c’est très difficile à réaliser chez un joueur de tennis: soustraire et aller au filet, qui joue haut ou puissant, pratiquement tout peut être fait. À 16 ans, avoir toutes ces vertus, pouvoir racheter sur toutes les surfaces et avoir autant de succès est quelque chose de très difficile à trouver. »

Ferrero souligne les améliorations dont Alcaraz a besoin. «Carlos doit continuer à s’améliorer physiquement, petit à petit. Il a beaucoup augmenté au cours des derniers mois et il doit continuer cet étirement, car c’est quelque chose qui a beaucoup changé par rapport à la saison dernière. Il est vrai qu’il a fait une pré-saison très positive et dans ce confinement il peut profiter de sa progression. Sur le plan technique, le service est quelque chose qui doit s’améliorer, mieux gérer les tirs qu’il doit choisir pour entrer avec de meilleures positions, sa mobilité sur la piste, il doit améliorer beaucoup de choses, mais c’est pourquoi nous y sommes. »

Le valencien, une inspiration constante pour Carlos. «Juan Carlos me raconte beaucoup de choses du passé. Je suis curieux de savoir à quoi ressemblait le monde du tennis, quand il était parmi les meilleurs. Je lui demande souvent comment il a géré les moments difficiles et pressants qui me coûtent encore. Ce que j’apprécie le plus chez Ferrero, c’est tout ce qu’il peut m’apprendre. Tout ce que j’ai à vivre, il l’a déjà vécu et je peux lui dire. Maintenant, il peut m’éviter des erreurs qu’il aurait peut-être pu faire avec mon âge ».

Gardez le focus au bon endroit, sans trop croire à votre niveau. «Je pense que je fais beaucoup pour garder les pieds sur terre, avec beaucoup d’aide de ma famille et de l’environnement qui m’entoure, pour être humble et terre-à-terre parce qu’en fin de compte, c’est la chose fondamentale. Je rêve d’être numéro 1 mondial depuis que je suis petit. Parmi les tournois que j’aimerais le plus remporter à l’avenir, on compte le Grand Chelem, la Coupe Davis et une médaille olympique. “

