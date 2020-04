Ferrero explique pourquoi Alexander Zverev n’a pas encore pu gagner un Grand Chelem

Juan Carlos Ferrero, ancien entraîneur d’Alexander Zverev, a sévèrement jugé l’actuel septième joueur dans un podcast en ligne par 3iGuales. Leur collaboration a été de courte durée. À peine huit mois après le début de leur aventure, l’Espagnol a été remercié par Alexander Zverev à l’issue de l’Open d’Australie 2018.

L’allemand parlera un peu plus tard d’un argument qui a mal tourné et d’une attitude irrespectueuse envers ceux de [his] équipe qui aurait eu l’ancien numéro un mondial. Deux ans plus tard, Ferrero a ouvert la boîte de mémoire pour le podcast 3iGuales.

Le portrait du septième joueur du monde par son ancien entraîneur est peu flatteur. Alexander Zverev et Juan Carlos Ferrero ont travaillé ensemble pendant 8 mois avant de se séparer de ce qui n’était pas une scission à l’amiable. «J’ai formé Zverev pendant huit mois et je l’ai remarqué.

Il faisait beaucoup de va-et-vient dans le même match. C’est pourquoi je pense qu’il n’a pas encore pu gagner un Grand Chelem. Cette irrégularité le conduit à jouer le cinquième set face ou face ». Bien que croyant que Zverev y arriverait un jour, Ferrero a précédemment affirmé que l’Allemand n’avait pas la discipline nécessaire pour percer plus tôt au niveau du grand chelem.

Juan a également parlé de Zverev et de l’éthique de travail des autres joueurs de NextGen: «Zverev a, par exemple, passé trois heures sur le terrain, mais il n’a pas pu suivre une formation de qualité pendant une heure et demie. Il y a eu des protestations.

Arrête. Colère. Les distractions. “Sascha est le seul joueur actif en dehors des Big Four avec trois titres ATP Masters 1000. Zverev a été salué par les membres des Big Four comme l’un de leurs successeurs potentiels. Rafael Nadal l’a appelé un” avenir clairement possible Non. 1 “, alors que Novak Djokovic a dit:” J’espère qu’il pourra me dépasser. ”