Ferrero prédit qui se retrouvera avec le plus de chelems

L’ancien numéro 1 mondial Juan Carlos Ferrero dit que Novak Djokovic et Rafael Nadal finiront avec plus de tournois du Grand Chelem que Roger Federer mais ajoute que le Serbe se retrouvera avec la plupart des tournois du slam principalement en raison de son âge et des surfaces sur lesquelles les tournois sont joués .

Dans une interview à Tennishead, Ferrero dit: “Je pense vraiment que les deux ont la possibilité de l’atteindre. Mais en raison de son âge et des surfaces du Grand Chelem, je pense que Novak gagnera le plus. Je vois que les jeunes joueurs deviennent de plus en plus capables et leur niveau se rapproche du Big 3, mais Federer, Nadal et Djokovic continueront de faire de bonnes nouvelles encore quelques années. “

Ferrero est également d’avis que l’Autrichien Dominic Thiem et le Grec Stefanos Tsitsipas sont les plus susceptibles de sortir de la nouvelle génération de joueurs pour remporter un titre majeur. “L’an dernier, depuis le Top 10, seuls Dominic Thiem et Stefanos Tsitsipas ont réussi à battre n’importe lequel des trois grands du Grand Chelem, donc je dirais l’un ou l’autre.

Le niveau de Dominic au dernier Open d’Australie était incroyable. Il était vraiment sur le point de gagner. “Ferrero a maintenant sa propre académie à Aliacante, en Espagne et l’un de ses étudiants, Carlos Alcaraz, a fait des vagues sur le circuit ATP ces dernières semaines.

L’ancien champion du Grand Chelem affirme qu’Alcaraz peut être l’un des meilleurs à l’avenir. “Nos objectifs principaux à notre Académie sont de continuer à grandir et à améliorer le joueur. Il est trop jeune pour se concentrer sur des objectifs de classement spécifiques, bien qu’ils soient importants bien sûr.

Nous espérons qu’il sera proche du top 100 de l’ATP d’ici la fin de la saison 2020. S’il continue de travailler tel qu’il est, il y parviendra. Il est encore jeune mais nous travaillons pour lui afin de pouvoir rivaliser pour tout à l’avenir. Il peut être l’un des meilleurs. Je le vois dans quelques années au sommet. ”