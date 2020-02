Fiers d’avoir une telle photo de signature que les gens se souviennent de vous pour ça

L’Espagnole Carla Suarez Navarro, qui prendra sa retraite à la fin de la saison 2020, dit qu’elle a de beaux souvenirs du Qatar, qui est l’un des deux titres en simple qu’elle a remportés dans sa carrière. L’ancienne n ° 6 mondiale a été battue par la Tchèque Petra Kvitova au deuxième tour du tournoi en début de semaine.

S’adressant à The Peninsula Qatar, Suarez Navarro a déclaré: “J’ai de beaux souvenirs, de bons sentiments à propos de ce tournoi. Et bien sûr, chaque année est différente, et savoir que je jouais ici pour la dernière fois le rend vraiment spécial.

Eh bien, je suis juste impatient d’essayer de continuer à jouer à mon plus haut niveau en sachant que chaque match sera… un peu compliqué. Je sais que ce sera toujours «la dernière fois». La seule chose qui m’inquiète parfois c’est de partir trop tôt des tournois.

Je voudrais profiter un peu plus des tournois, jouer beaucoup de matchs, mais bon, en ce moment je pense que je gère tout bien “. Suarez dit qu’elle prend sa retraite car elle est fatiguée des déplacements et de la mouture constants du circuit de tennis.

“Honnêtement, ça fait beaucoup d’années dans le tennis, beaucoup de voyages. Et vous savez, quand vous êtes jeune, vous n’appréciez pas certaines choses qui, à mesure que vous vieillissez, deviennent plus importantes pour vous. Donc, j’ai vraiment je voulais passer plus de temps avec ma famille: la seule façon de le faire serait de jouer moins ou d’arrêter complètement de jouer.

Mais le tennis n’est pas un sport qui vous permet de jouer moins parce qu’alors vous perdez votre classement, vous manquez de gros tournois, vous perdez votre forme physique. Bien évidemment, je vieillis et parfois je sens que la routine quotidienne devient plus difficile, je la ressens plus maintenant.

Mais encore une fois, c’était totalement personnel. Je veux juste être avec ma famille, et il était enfin temps de dire: «D’accord, nous avons terminé, nous avons encore 2020 et nous allons en tirer le meilleur parti.» »L’Espagnole dit qu’elle était touchée par les réactions de ses pairs lorsqu’elle a annoncé sa retraite.

“Certains d’entre eux commencent à devenir un peu tristes, mais quand je leur explique des choses, ils comprennent tous. C’est une chose normale, quelqu’un qui prend sa retraite, mais pour être honnête, cela me rend un peu fier qu’ils aient tous cette affection pour moi, que ils vont être tristes de ne pas me voir. “

Parlant de ce dont elle aimerait qu’on se souvienne, Suarez dit: «J’espère que les gens se souviennent de moi pour être quelqu’un qui a toujours bien traité les autres et respecté tout le monde. C’est la chose la plus importante. En tant que joueuse, j’espère que les gens se souviennent de moi pour être un combattant.

Et pour mon revers à une main. C’est probablement ce dont les gens se souviendront le plus de mon jeu, non? Cela me rend fier aussi, car avoir une telle photo de signature que les gens se souviennent de vous et pensent que c’est beau, pour moi c’est spécial et j’en suis tellement fier ».