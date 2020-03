FIFA 20, le meilleur refuge pour endurer la quarantaine

Ce sont des temps de quarantaine, des temps compliqués pour tout le monde en Espagne, confinés après l’irruption du coronavirus et forcé d’annuler nos routines habituelles. Annulez ou modifiez-les. Cette situation impensable d’il y a deux semaines est aussi l’occasion de se réinventer, de sauver d’anciens passe-temps ou, directement, de consacrer du temps à des activités pour lesquelles la journée a été courte auparavant. Une valeur sûre, une de celles qui ne déçoit jamais, est la play Station. C’est là qu’un groupe de joueurs de tennis espagnols se sont réfugiés pour tuer les heures, dans le célèbre jeu vidéo FIFA 20 et l’expérience virtuelle qu’il offre pour jouer au football. Les magiciens. Ce n’est qu’avec le nom de l’équipe que vous pouvez savoir que vous faites face à un groupe très spécial de personnes.

Mais passons aux choses sérieuses, qui compose l’équipe? Reconnaissable par tous les trackers ATP que nous trouvons Pablo Carreño, Alejandro Davidovich, Barnabas Zapata, Eduard Esteve, Carlos Taberner, Roberto Carballés ou Pere Riba. Ce dernier, soit dit en passant, est le grand leader, qui a posé la première pierre il y a quelques années jusqu’à son arrivée ici. La différence est qu’ils n’avaient jamais eu autant d’heures devant eux pour les remplir, pour se réunir délibérément en équipe qui prévoit de prendre d’assaut leur objectif au moment exact. Pau, Albert, Chemita, Brusal ou Gaucher Ce sont les autres membres de l’équipe, amis des joueurs qui mettent également leur épaule pour remplir les objectifs du jeu. Objectifs? Comme vous l’entendez, nous sommes ici pour jouer et gagner.

Pour les fidèles de FIFA20, ce paragraphe ressemblera à ce manuel d’instructions qui n’est plus consulté en raison de votre familiarité avec le produit. Pour le reste, ce sera le noyau qui vous fera comprendre ce qui peut être au-delà du fait qu’une troupe d’amis se connecte à la Play Station pour sortir. CLUBS PROC’est le mode de jeu sur lequel nos protagonistes sont piégés. Onze joueurs créés par eux-mêmes, alignés dans le même set et dirigés chacun par son auteur depuis chez lui. De plus, ajoutez la folie d’être tous connectés grâce à des casques, en commentant les jeux en même temps que les matchs ont lieu. Le rire est garanti.

“Le président de l’équipe est Pere Riba, je suis le vice-président”, nous dit Zapata. «Chacun a son propre joueur créé par lui-même et chacun a sa position. La chose la plus importante que les gens devraient savoir est que Magiciens a le meilleur milieu de terrain gauche de l’histoire, qui est moi: Brody2112. Après moi, les meilleurs joueurs sont Pablo Carreño et Pere Riba. Davidovich a été le dernier à arriver, la signature hivernale, bien qu’il le prenne peu à peu. »

Et comment sont répartis les postes? Davidovich nous donne la solution. «Nous avons une ligue distincte pour voir quelle position chacun prend sur le terrain. Par exemple, celui qui va en premier choisit où il joue; et le dernier, parce qu’il serait portier. Ils ne me font plus sortir du milieu de terrain, ils m’appellent «Le coupeur». Il y a dix divisions et nous sommes en première division, où nous avons remporté le titre quatre fois, mais vous devez entrer quotidiennement pour continuer à jouer et non pas descendre. Heureusement ou non, nous avons maintenant beaucoup de temps. Au final, les meilleurs finissent par se qualifier pour un tournoi mondial qui se déroule à Londres », explique le natif de Malaga.

Londres, tel est le grand rêve des Magiciens en ce moment, le «Grand Chelem» pour lequel ils se battent dans cette quarantaine. “Pour participer au tournoi de Londres, vous devez gagner au moins quatre fois le tournoi de première division, nous avons donc déjà envoyé la lettre pour pouvoir y jouer”, explique une Zapata excitée et dévouée à la mission. “Il y a un prix à distribuer de 200 000 € pour le champion, maintenant nous devons être acceptés, au moment où nous attendons. La vérité est que nous jouons très bien, les choses comme elles sont, nous le prenons très au sérieux “, insiste le valencien.

Bien sûr, la compétition est toujours une compétition, même si elle est virtuelle, ce qui provoque de temps en temps une certaine colère. “Il y a aussi de nombreuses brûlures parmi nous, notamment un chemin de câble qui nous fait ne parler que le lendemain, mais nous nous sommes amusés », raconte Davidovich en riant. «Nous avons également un groupe WhatsApp où nous jouons tous avec tout le monde. Nous jouons à la FIFA 24/7, à tout moment il y a toujours quelqu’un qui défend le club, on ne s’arrête pas. En ce moment, nous sommes au niveau mondial et nous ne voulons pas rétrograder ».

L’engagement est tel qu’il donne envie de les voir jouer à travers un trou, de découvrir s’ils sont vraiment aussi bons avec le contrôle de la console de jeu vidéo qu’avec la raquette. Pour effacer l’inconnu, nous avons décroché le téléphone Pablo Carreño, un des poids lourds du vestiaire, pour qu’il puisse nous en parler. Après avoir parlé aux Asturiens, il faut le dire, le battage médiatique des Magiciens n’a plus jamais été le même. “Je ne sais pas quel film ils t’auront dit, mais ils sont terribles. L’équipe a été créée par Pere il y a quelques années, lui et moi sommes ceux qui ont joué le mieux avec une grande différence. Ensuite, nous avons recruté des gens pour sortir, pas pour se rendre à Londres. Si tel était l’objectif, Bernabé ou Alex ne seraient pas dans l’équipe. »

La ténacité de Carreño en parlant est presque la même que celle utilisée pour frapper la balle à l’intérieur du terrain, mais le Gijón a atterri dans l’article pour avouer que tout n’est pas si beau chez les magiciens, révélant qu’il n’y a pas tellement de magie dans ces contrôles. “Ce n’est pas en trois vies que Berni a réussi à jouer un tournoi professionnel de la FIFA. Nous l’appelons le meilleur milieu de terrain gauche et son star dribble est d’aller tout droit, d’entrer en collision avec le défenseur et de prendre le rebond. Alex a signé récemment, essayé un attaquant mais son joueur a toujours une moyenne basse, c’est compliqué. Maintenant qu’il est devenu MCD, nous l’appelons «El Cortador» car il coupe tout, à la fois en défense et en attaque, il tond même ses propres coéquipiers. Ensuite, il y a Eduard Esteve, qui est le même que Zapata mais de l’autre côté. Son meilleur coup est de trouver des excuses, par exemple qu’il ne contrôle pas ou que son joueur ne court pas.

Les mots de Pablo sont nés de la frustration qu’il a ressentie il y a quelques jours lorsqu’il s’est connecté à FIFA20 et a trouvé le terrible héritage que ses propres collègues lui avaient laissé. «Avant la quarantaine, la dernière fois que j’ai joué était en pré-saison. Maintenant, il y a beaucoup de temps libre parce que nous ne pouvons pas quitter la maison, donc nous jouons plus de temps en temps, quelques heures par jour en toute sécurité. Le problème vient quand ils jouent seuls, comme il y a quelques jours, lorsqu’ils ont fait chuter l’équipe de la 2e à la 5e division. Imaginez quand je me suis connecté et que je l’ai vu, la motivation pour les sols », explique l’actuel classement ATP n ° 25 tout en nous envoyant un test sous forme d’image.

Pere Riba, président et plus grand actionnaire du club, met la cerise sur le gâteau avec son analyse de la performance et de l’origine des Magiciens. «C’est arrivé tout d’un coup, quand nous avons réalisé que plusieurs d’entre nous jouaient à la FIFA, alors je lui en ai parlé et maintenant remarquez, nous sommes déjà 13 personnes dans l’équipe. C’est vrai qu’il y a un championnat du monde à Londres, mais ils sont avec des équipes professionnelles. Évidemment, nous n’avons pas le niveau pour y arriver même à distance, mais nous avons passé un bon moment. Maintenant, avec tout ce gâchis de coronavirus, quelques heures par jour nous sortent de l’ennui. De plus, nous jouons tous en relation avec les boîtiers, nous parlons pendant les jeux, le but est de s’amuser et de rire ».

Il semble que se rendre à Londres ne sera pas facile, et pas précisément à cause du Brexit. Heureusement, nous aurons toujours de l’humour, de bons amis et la Play Station pour rendre la quarantaine plus supportable.

