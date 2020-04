Final Fantasy VII Remake: est-ce aussi bon qu’on le dit?

22 décembre 1997. Je me souviendrai toujours de ce jour pour le reste de ma vie. C’était la première fois que je jouais Final Fantasy VII, étant un enfant. Je l’avais commandé pour Noël et je n’ai pas pu résister à le jouer à l’avance. Dès les premiers bars du jeu vidéo Square, j’étais totalement amoureux de lui. Je n’exagère pas si je dis que l’original, celui de la PS1, aura été joué du début à la fin plus de 20 fois et c’est pourquoi, lorsque la nouvelle est sortie, Remake de Final Fantasy VII J’étais prêt à lancer, j’ai compté les jours pour qu’il atteigne mes mains et revienne à mon enfance, prêt à en apprendre davantage sur les aventures de Cloud Strife.

La date de lancement initiale était fixée à mars, mais ils l’ont reportée au 10 avril et de nombreux joueurs craignaient de pouvoir avoir le jeu vidéo à temps en raison du statut de quarantaine en raison de la pandémie de Co-Vid19 dans pratiquement le monde entier. Je l’ai personnellement réservé pour Amazon Prime à la mi-février et je dois dire qu’elle m’est venue six jours avant son lancement mondial, car Square Enix Il était en charge d’envoyer des milliers d’unités en Europe pour qu’il n’y ait pas de problèmes de livraison et pour ma part, plus que ravi du service d’expédition Amazon Prime qui propose également le jeu avec une légère baisse de prix et c’est tout en d’autres sites, vous pouvez le trouver à 69,99 euros, Amazon l’a à 62,99 et propose un thème Sefirot exclusif et une question de convocation.

Mon expérience avec Final Fantasy VII Remake – SANS SPOILERS –

Ne vous inquiétez pas, je ne vais rien dire sur l’histoire. Je le ferai ci-dessous et je vous avertirai avant, afin que vous ne lisiez rien de ce que vous ne voulez pas si vous ne l’avez pas encore joué ou si vous ne l’avez pas passé. Dans les lignes suivantes, je vais vous dire ce que je ressentais en le jouant, avec ses points positifs et négatifs (car il a tout). C’est la voix d’un fan absolu du jeu (et de la saga, bien qu’avec les dernières éditions, ayant perdu l’illusion) et qu’elle ne soit influencée par rien d’extérieur, comme l’analyse ou les opinions des sites web du secteur, tu sais.

Dès le premier instant, le jeu vidéo chatouille l’estomac de tous ceux qui l’ont déjà joué en 97 et a été excité par la mission d’Avalanche de vouloir sauver le monde des griffes de Shinra. La recréation de l’arrivée du train et la présentation des personnages vous font être la bouche ouverte pratiquement tout le temps. Et c’est l’une des grandes forces du jeu: l’aspect visuel. En soi, FF7 Remake a des graphismes impressionnants mais en dehors des gestes des personnages, les paramètres et tout ce qui entoure le monde de Midgar sont soigneusement recréés et bordent la plaque d’immatriculation. Il y a des parties du jeu, comme Mercado Muro, la maison où vit Aeris et, surtout, le Shinra Building, qui vous feront saliver.

Dès que vous commencez à jouer et à bronzer votre dos dans plus d’une bataille, vous commencerez à être surpris par le système de combat. Le dernier Final Fantasy avait essayé de donner à la saga une touche moderne, passant de combats au tour par tour qui étaient partiellement obsolètes à notre époque et pratiquement aucun n’avait atteint la cible. Ce remake FF7 offre le mélange parfait de combat au tour par tour d’il y a des années avec l’excitation et la verticalité des jeux d’aujourd’hui. Quelque chose que les fans vont adorer avant et maintenant. Un système de chargement des barres BTC qui vous permettra de faire certaines compétences ou magie, tout en attaquant sans arrêt ou en vous déplaçant dans la zone de combat, en faisant ce que vous voulez.

Les matchs sont peut-être les meilleurs du jeu. Les patrons ont progressé et il y en a un qui fait vraiment peur. En plus de gagner en détails spectaculaires avec le processeur de la PS4 (ça alors, s’il en ressemble un), ils sont extrêmement difficiles et vous devrez trouver comment les battre. Alors que dans l’original, il suffisait presque d’attaquer et d’attaquer, maintenant vous devrez apprendre à vous couvrir, à utiliser vos compagnons comme aide, à développer des compétences et à esquiver les coups ennemis. Chaque bataille contre un grand boss peut durer entre 20 et 30 minutes qui, je vous l’assure, passent.

Une autre chose à noter (nous continuons avec le positif), c’est que ce remake plonge dans l’histoire de tous les personnages. Et quand je dis tout, ils sont tous. Non seulement vous en apprendrez plus sur Cloud et comment il devient un mercenaire, mais vous en apprendrez plus sur l’ambition de Biggs, Wedge et Jessie, les trois membres d’Avalanche qui ont fait la pointe des pieds dans l’original. Dans celui-ci, les interactions avec eux sont constantes et vous les faites vous aimer de plus en plus lorsque vous apprenez l’histoire de leur vie.

De mon point de vue, c’est un succès. Celui qui gagne plus avec le changement est Aeris. Si elle était déjà l’un des personnages les plus aimés de tous dans le jeu PS1, vous voudrez bientôt l’accueillir dans votre famille si possible et éviter par tous les moyens qu’elle atteigne cette destination tragique qui l’attend aux mains de Sefirot. Le remake nous aide à le découvrir encore plus si possible et nous fait également mieux comprendre ceux qui veulent détruire tout ce que Barret a et la raison de ce personnage aigre dans les premiers chapitres du jeu. Bien sûr, l’histoire de Tifa me laisse un peu «à demi enthousiaste». Je remarque qu’ils ont voulu dire quelque chose avec elle, mais cela ne m’est pas venu. Il attendait quelque chose de plus concernant sa relation avec Cloud dans ce jeu. C’est le seul mais que j’ai mis au développement des personnages et de leurs histoires.

Un autre point en faveur (et un point, je dirais) est le thème de la mise à niveau des armes. Il me semble qu’ils ont réussi à développer des matériaux et des armes. Vous pouvez améliorer vos propres armes et leur donner le style que vous souhaitez, offensif, défensif ou équilibré. Autrement dit, même à la fin du jeu, vous pouvez continuer à porter l’épée Cloud classique si vous la développez bien, car elle est plus puissante que d’autres que vous trouverez tout au long du jeu.

Quant à l’histoire (calme, PAS DE SPOILER), je la trouve aussi exceptionnelle. Il n’y a peut-être pas de jeu avec une histoire aussi ronde que ce FF7 et dans ce remake, ils le rendent non seulement “ joli ” mais il vous apporte également de nouvelles parties qui n’apparaissent pas dans l’original et qui nous font découvrir ce qui s’est passé dans ce que nous n’avons pas nous avons vu de son temps. Allez, pour ceux qui sont fans de Final Fantasy original, il y aura des parties qui ressemblent à un vrai cadeau, comme ce qu’ils ont toujours voulu savoir et qu’ils peuvent maintenant découvrir.

Allons avec les parties négatives de ce remake de Final Fantasy VII. Personnellement, je dois dire qu’à certains moments, cela me rappelait trop le FF XV. Bien que le XV ne soit pas un mauvais jeu, ils ont abusé (à mon avis) de scénarios linéaires. Je comprends qu’ils voulaient étendre le jeu, mais il y a des parties qui deviennent trop ennuyeuses où vous avez l’impression de traverser un labyrinthe, comme si vous étiez un hamster qui va en ligne droite vers la destination. Avec l’original, je n’avais pas ce sentiment et les décors ne me semblaient pas “claustrophobes”, si je puis dire ce mot. La caméra n’aide parfois pas non plus. Bien sûr, il est quelque peu ponctuel et peut-être uniquement applicable à quelques chapitres du jeu.

Comme dans le XV, le jeu vous offre la possibilité de faire des missions annexes avec lesquelles obtenir des prix pour vos personnages. Je dois dire que seul un couple a attiré mon attention mais la grande majorité des quêtes secondaires étaient assez ennuyeuses. En cherchant un chocobo perdu sur toute la carte, en donnant à X personne un médicament ou des choses de ce style, je ne pense pas qu’ils provoquent trop d’intérêt pour le joueur. Oh, à quelles heures ceux où les missions étaient secrètes et vous aviez la liberté d’aller où vous vouliez les faire (peu à l’apogée d’aller à Wutai avec l’avion en FF7 ou à la recherche de l’invocation d’Odin en FF8). À mon goût, ils auraient pu être un peu plus prudents avec les missions et ils n’étaient pas si lourds.

Quelque chose que je n’ai pas aimé n’est pas le thème des invocations. FF7 Remake vous donne uniquement la possibilité d’invoquer des combats de boss, et une seule fois. Alors que dans l’original, il consommait des PM et que vous pouviez les invoquer autant de fois que vous le vouliez, même en combat normal, maintenant vous êtes très limité et c’est le moins similaire à l’original. Personnellement, j’aurais apprécié qu’en cela, ils se soient plus adaptés à celui de la PS1.

En bref (avant d’entrer dans l’histoire elle-même), le jeu est exceptionnel. Peut-être vous a-t-on dit ou lu que certains sites Web lui ont donné un score inférieur à la normale, avec 80-85 points sur 100 et ils peuvent avoir raison, car de nombreux ingrédients manquent pour que le plat FF7 Remake soit complet mais spectaculaire, en raison des combats , graphiques, histoire et personnages, c’est un jeu qui ne peut pas descendre en dessous de l’incroyable. Mon conseil est de le jouer et d’en profiter, sans rien lire et sans être influencé par personne. Ce n’est qu’alors que vous pourrez en tirer le meilleur parti, mais ne doutez pas que le jeu est probablement l’un des trois meilleurs de tous les PS4 et essentiel si vous avez joué à l’original et que vous l’aimiez.

Avis sur l’histoire et la fin du jeu FF7 Remake

-AVIS, SPOILERS D’ICI –

Quand j’ai entendu parler du lancement du jeu, j’ai lu que l’histoire se terminerait quand ils quitteraient Midgar, juste avant de déménager à Kalm. Dans mon esprit, j’ai imaginé quelle pourrait être la fin possible du jeu, sachant qu’il continuerait avec une deuxième et même une troisième partie, comme cela a été dit. Comment fermer le jeu pour ne pas avoir l’impression qu’il est à moitié fini? La mission n’a pas été facile de la part de Square, ou de Nomura en particulier, le directeur du jeu. Ont-ils réussi?

Il y aura des avis pour tous les goûts. Je m’attendais à un changement. Connaissant Nomura pour ses jeux et pour ce qui entoure l’univers de Final Fantasy, il a imaginé qu’ils avaient un AS dans leur manche et cela a été le cas.. Ce à quoi je ne m’attendais pas, c’est que le changement était si radical. Ce que Square a fait, c’est le risquer trop. Ils ont suivi les directives de l’histoire originale, mais juste à la fin du jeu, après avoir quitté le bâtiment Shinra, il y a un virage serré auquel personne ne s’attendait.

Fondamentalement, en changeant le cours de l’histoire et en chargeant Cloud et son groupe aux Échos du destin, ce qui arrivera dans les deuxième et troisième parties sera quelque chose de nouveau. Rien ne se passera comme nous le savons tous. Square-Enix a voulu créer une nouvelle histoire dans le monde FF7, avec les conséquences que cela entraîne. Je pense que cela entraînera beaucoup de ventes (la deuxième partie du jeu sera certainement un succès car tout le monde voudra savoir ce qui se passe de nouveau) et beaucoup d’argent pour l’entreprise, mais je ne suis pas sûr que cela satisfera la grande majorité des fans, qui Ils espéraient revivre la même histoire originale mais avec de superbes graphismes.

Ces gens seront déçus et je les comprends. En partie, j’ai également ressenti cela avec la fin, mais d’un autre côté, je suis resté à vouloir savoir ce qui va se passer désormais, sachant qu’Aeris n’aura plus à mourir (ou oui, qui sait), que peut-être aucune météorite ne menace la monde et que Sefirot va maintenant chercher une nouvelle façon d’accomplir son objectif et de régner dans le monde. Ce qui nous attend désormais, c’est une toute nouvelle histoire, avec ses avantages et ses inconvénients. Je pense que ce sera très, très, très (et bien plus) difficile de vivre l’histoire du FF7 original, car maintenant ils compareront les deux histoires et il est très probable qu’ils perdront mais, hé, qui sait, la même chose surprise et on aime plus.

Je le prends plus comme un cadeau. Celui qui veut l’histoire originale a toujours la possibilité de jouer à FF7 sur PS1 (c’est sur le PS Store) et de le revivre. Ce qui vient maintenant est quelque chose de totalement nouveau et ce bug pour vivre quelque chose pour la première fois sans savoir ce qui vient avec Cloud et la société, nous le ressentirons tous et cela, chers lecteurs, est un cadeau pour nous. Quoi qu’ils disent.

