Finale de la Coupe ATP: Djokovic mène la Serbie à quitter l’Espagne sans titre

La joueuse de tennis serbe Novak Djokovic et son compatriote Viktor Troicki ils ont battu ce dimanche pour 6-3 et 6-4 à Feliciano López et Pablo Carreño, empêchant ainsi l’Espagne de conquérir le titre de l’ATP Cup, dont la finale disputée à Sydney (Australie) a vibré avec le retour des Balkans.

Sur la piste de la Ken Rosewall Arena, à l’intérieur du parc olympique de Sydney, Djokovic est devenu le grand protagoniste. Après que Roberto Bautista de Castellón ait battu Dusan Lajovic 7-5 et 6-1, les Baléares Rafael Nadal n’ont pas pu terminer la tâche et ont succombé 6-2 et 7-6 (4) contre un Djokovic pour des moments sublimes.

Ainsi, Nadal a été vaincu après un duel de qualité et qui a duré 1 heure et 56 minutes. L’équilibre à ce moment-là avait été équilibré, donc la rencontre des doubles servirait de point culminant. Lors d’une conférence de presse, le joueur de tennis de Manacorense a confirmé sa fatigue et a fait que le duo pour le combat final soit celui composé par López et Carreño.

Les deux avaient battu l’Australien Chris Guccione et John Peers samedi dernier en demi-finale, mais cette fois, le «film» était différent. Djokovic a persisté dans son jeu vertigineux et pour couronner le tout, il a entraîné son compagnon Troicki vers sa bonne dynamique.

Le retour grâce à Djokovic

La défaite de Lajovic avait laissé la survie de l’équipe serbe entre les mains de Djokovic, qui a une valeur ajoutée dans son idylle avec les pistes “aussies”. Leurs grandes saisons commencent généralement très tôt chaque année, optant toujours pour la couronne de Melbourne pour faire peur dès le premier «Grand Chelem».

Il n’était donc pas surprenant que, pour commencer son voyage dans cette nouvelle et nouvelle fin, ‘Nole’ casse le premier contre-coup. Près de 10 minutes de jeu ont permis à Manacor de céder 1-0, un set qui a immédiatement consolidé les Balkans pour prendre la tête (3-1) et continuer de troubler le reste.

Finale de la Coupe ATP: Djokovic – Nadal. EFE

Nadal a sauvé deux balles de «pause» dans le cinquième match, mais n’a pas empêché le septième de tomber du côté rival (5-2). En blanc, Djokovic a fermé la première manche en sa faveur et a involontairement donné une touche d’attention aux Baléares, qui a dû gravir des marches d’intensité à la recherche du retour.

Habitué à de nombreuses batailles d’un tel calibre, Nadal l’a interprété pour résoudre sans encombre chaque quart de son propre service. En face, le joueur de Belgrade a fait de même jusqu’à ce qu’il atteigne le sixième match, quand il a levé cinq balles cassantes à un adversaire déjà enhardi.

Peu de temps après, les tables ont changé et c’est Nadal qui a empêché la casse de Djokovic avec 5-5 et 15-40. Beaucoup de talent a été vu par les deux, et les tribunes étaient reconnaissantes que le plateau ait besoin d’une mort subite. Le Balkan a ensuite floppé, bien qu’il ait récupéré la cadence dans le coup et dévasté surtout avec ses revers, amorçant le 7-4 dans ledit ‘tie-break’.

Baptiste a ouvert un chemin infructueux

Mais avant l’intense combat entre les deux meilleurs joueurs de tennis du circuit ATP, Roberto Bautista a donné à l’Espagne son premier sourire au petit déjeuner. En état de grâce, l’Espagnol a montré que son état actuel de numéro 10 n’est pas un bluff.

Lajovic, avec le soutien des tribunes, a montré sa meilleure version dans le set inaugural. Il a pu surmonter un mauvais départ, où les coups de droite de son rival ont été dévastateurs. Baptiste a placé 2-0 et 40-0, alors son adversaire s’est réveillé en sauvant une balle très dangereuse du bas de la piste.

Finale de la Coupe ATP: Lajovic – Baptist. EFE

Malgré l’abandon définitif de ce match (3-0), le Balkan était déjà entré en fonction. Et il l’a montré en décidant son blanc de service subséquent, en marquant avec difficulté son prochain service et en divisant par deux le service baptiste (3-3).

Après avoir enregistré deux opportunités de pause, Lajovic ne voulait pas que la première réunion s’échappe si rapidement de la grande finale Il est même sorti indemne d’un 4-3 et d’un 30-40 avec son quart de travail, ce qui a maintenu l’égalité et a mené l’ensemble à une mort subite.

Cependant, l’Espagnol a appuyé sur l’accélérateur dans le douzième match et il a profité de sa première option pour casser quand il est allé 15-40, pour certifier 7-5 et commencer le deuxième tour avec confiance. Et il y a eu le carburant du Serbe, qui a été immédiatement submergé.

Bautista a visé ses deux premiers quarts au service en blanc, brisant deux autres de son adversaire et réalisant ainsi une large avance de 4-0. Désespérément, Lajovic a connecté une paire de disques précis et a consommé une pause qui a prolongé un échange de balles avec une couleur espagnole évidente.

Le Castellón de la Plana a continué avec sa polyvalence et a de nouveau cassé (5-1), consolidant une telle situation pour mettre la finale 6-1.

