Finale de la Coupe Davis – Tirage au sort: l’Espagne affrontera la Russie. France vs Grande-Bretagne

La deuxième édition des finales de la Coupe Davis aura lieu à Madrid du 23 au 29 novembre. Avec plus de huit mois avant le début de l’événement à Caja Magica, les organisateurs espèrent une situation plus stable avec un coronavirus qui a annulé toute l’action en mars et avril à tous les niveaux, laissant des centaines de joueurs sans emploi pendant cette période.

Quelques heures seulement après que l’ATP et l’ITF ont annoncé la pause de six semaines, le tirage au sort des finales de la Coupe Davis a eu lieu à Londres, réunissant 18 pays en six groupes, tout comme en 2019. L’Espagne, championne de l’année dernière, mène le Groupe 1 face au Russe et l’Équateur dans la bataille pour la place dans les quarts, cherchant une autre course forte devant les supporters locaux.

Finaliste de la première édition, le Canada est l’équipe classée tête de série du groupe B, affrontant le Kazakhstan et la Suède et semblant à nouveau assez dangereux s’il apporte sa meilleure équipe. La France, la Grande-Bretagne et la République tchèque sont dans le groupe C, les Britanniques tentant d’embrasser une autre course profonde après la demi-finale en novembre dernier, s’inclinant 2-1 contre l’Espagne après une rencontre serrée en double.

La Croatie, l’Australie et la Hongrie sont les rivales du groupe D, les Croates et les Australiens étant les favoris dans la quête de la place au cours des huit derniers matchs, remportant tous deux des titres de Coupe Davis par le passé. Les États-Unis et l’Italie partagent à nouveau l’action, rejoints par la Colombie dans le groupe E dans la bataille de trois pays qui n’ont pas tous atteint le quart de finale lors de la première édition de la finale de la Coupe Davis.

En fin de compte, la Serbie, championne de l’ATP Cup, affrontera l’Allemagne et l’Autriche dans le groupe F, désireux de chasser une autre couronne notable par équipe si le monde n’est pas. 1 Novak Djokovic décide de jouer.