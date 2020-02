Finale de la Coupe Federacin: Anabel Medina apprécie le tirage au sort des groupes de tournois qui accueilleront Budapest en avril

Mercredi à Valence, Anabel Medina a présenté la Senior Masters Cup, où elle a également eu le temps d’analyser le tirage Finales de la Coupe de la Fédération, qui dans le style de Finales de la Coupe Davis Ils ont donné un autre côté au tournoi de sélections.

Dans la Fed Cup, Cependant, seules douze équipes joueront le titre du 14 au 19 avril à la Laszlo Papp Arena de Budapest, à l’intérieur mais sur terre battue. L’Espagne a été encadrée après le tirage au sort de mardi dans un groupe avec États Unis et Slovaquie. Le meilleur des quatre groupes ira directement en demi-finale.

“Nous savions que quatre équipes étaient chefs de série: Australie, États Unis, La France et République tchèque. Chacun d’entre eux allait être un adversaire compliqué. Oui c’est vrai qu’avec les Etats-Unis il y a le doute de voir qui viendra jouer. Il a un éventail de joueurs si large qu’ils pourraient former trois équipes et être tout aussi compétitifs. Mais historiquement, face à face, l’Espagne contre les États-Unis a toujours été un adversaire compliqué et nous avons l’avantage de jouer sur terre battue, qui est notre surface préférée “, a déclaré le capitaine de l’équipe espagnole, qui s’est tenue la semaine dernière à Carthagène. le classement pour la finale avec la victoire contre le Japon (3-1), dans un match nul qui a ouvert la Valencienne Sara Sorribes de manière “spectaculaire”, remportant la numéro un mondiale Naomi Osaka 6-0 et 6-3.

“Nous allons avec beaucoup d’enthousiasme à Budapest. C’est un objectif que je me suis fixé et que je me suis fixé depuis que j’occupe le poste de capitaine. Se battre pour être champion de la Coupe de la Fédération est un beau rêve. Ce serait impressionnant que l’Espagne soit championne chez les filles et les garçons. barre haute mais un beau défi. L’Espagne n’a pas soulevé le trophée depuis longtemps. En 2008, nous avons joué une finale, dans laquelle j’étais en tant que joueur et c’était impressionnant, et le vivre maintenant en tant que capitaine serait spectaculaire “, a ajouté la torrentina, qui espère avoir Garbiñe Muguruza, qu’il a formé l’an dernier et maintenant avec Conchita Martínez, vient d’être finaliste de l’Open d’Australie.

“Garbiñe est la numéro un en Espagne, cela a été une très bonne année et j’ai l’intention de lui parler car j’aimerais pouvoir nous rejoindre à Budapest. La semaine précédente, en préparation de la Coupe de la Fédération, elle joue en Charleston, mais nous devons parler pour voir leur situation “, a conclu la torrentina, directrice de la Senior Masters Cup et aussi de l’ITF féminin BBVA Open City de Valence.

.