“Finales ATP 2020 à Turin si Londres ne peut pas les accueillir”

Finales de l’ATP à Turin en 2020? Angelo Binaghi, numéro un de la Fédération italienne de tennis a évoqué cette éventualité dans une interview: “J’ai parlé au maire de Turin, Chiara Appendino: si Londres ne l’héberge pas, nous en profiterons.

Nous devrons être flexibles et innovants car pendant un ou deux ans, rien ne sera plus comme avant. “Les joueurs ramasseront des ballons et des serviettes et ils ne pourront pas emmener l’équipe avec eux: ils reviendront aux années de Nicola Pietrangeli, athlète et entraîneur.

La foule entrera et sortira en rangées, s’assiéra espacée, masques et gel désinfectant pour tout le monde. Ce sera un système de qualité et j’aimerais que le tennis soit récompensé pour ses caractéristiques uniques. £ Nous sommes le sport le plus sûr du point de vue de la santé: ils ne peuvent pas nous traiter comme des disciplines d’équipe, de contact ou d’intérieur.

rouvrir le sport de base, qui nous régit le comprendre: vestiaires fermés, bancs sur les côtés opposés, gel à chaque changement de court. Le tennis peut et doit recommencer le plus tôt possible: nous avons juste besoin d’un préavis d’une semaine. “

Concernant la reprogrammation du Open d’Italie, il a déclaré: “Notre objectif est de jouer à l’Open d’Italie à Rome, entre septembre et octobre, pendant la nouvelle saison sur terre battue. L’alternative pourrait être de jouer à Cagliari en novembre, ou à Milan sur des surfaces rapides en décembre, peut-être des femmes et des hommes répartis entre Milan et Turin, avec des finales monoplaces, dans une belle union entre des villes durement touchées par le virus. “

Ce sont évidemment encore des hypothèses et des suppositions, car la durée des Lockdowns ne peut pas encore être prédite en raison de la pandémie de COVID-19, qui affecte toujours de nombreuses parties du monde.