Joueur de tennis britannique Heather Watson et le Canadien Leylah Fernandez ils affronteront la finale de la WTA International d’Acapulco 2020, après avoir résolu leurs demi-finales respectives avec des victoires contre la Chinoise Xiyu Wang par 6-4 et 7-6 (6) et contre la Mexicaine Renata Zarazúa par 6-3 et 6-3 respectivement. Le face à face entre les deux joueurs est mené 1-0 par Watson, grâce à la victoire obtenue l’an dernier au W100 à Vancouver.

