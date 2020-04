Flavia Pennetta à propos de sa famille et de son tennis: ‘Revenir? …’

L’ancienne championne de l’US Open, Flavia Pennetta, dit qu’elle aime passer du temps à la maison avec son mari Fabio Fognini en raison de l’arrêt actuel du tennis. Dans une interview à Il Corriere dello Sport, Pennetta dit: «C’est un bon mari.

Je suis heureux. L’autre jour, je l’ai aussi fait cuisiner: il y avait Farah qui protestait, alors j’ai donné à Fabio tous les ingrédients et un tutoriel vidéo. Il a très bien réussi. Il s’entraîne 5 fois par semaine. Heureusement, nous avons un jardin et il a construit une mini salle de gym avec tout ce dont il a besoin.

Je m’entraîne tôt le matin si Farah a bien dormi, sinon après le déjeuner. Quand les enfants dorment. Bref, vous faites ce que vous pouvez. Pennetta dit que l’annulation des tournois de tennis est difficile mais que la vie des gens ne peut pas être mise en danger.

“Vous ne pouvez pas mettre la vie des gens en danger. Non seulement des joueurs de tennis, mais aussi des spectateurs et de ceux qui travaillent dans les tournois. Il y a encore trop de personnes infectées et mortes. La douleur, cependant, est énorme. Lorsqu’ils ont annoncé l’annulation de Wimbledon à la télé J’ai commencé à pleurer, je l’avoue.

Jusqu’à présent, on pensait qu’un mois environ se serait écoulé. Annuler Wimbledon signifie que nous sommes vraiment en mauvais état. Penser à être un an sans tennis est difficile pour tout le monde, encore moins pour ceux qui ont joué une vie. “

Pennetta dit que son mari continue de l’encourager à travailler pour un retour. “Il me met à rude épreuve. Il me dit: ‘Allez, commençons l’entraînement ensemble. Je suis entouré de gens qui me disent la même chose – mon père et mon beau-père aussi.

Quand j’ai dit à mon père que j’étais enceinte, il a fait une grimace étrange, puis m’a avoué: ‘J’espérais que tu me dirais que tu recommencerais à jouer’ “” L’Italienne dit qu’elle a vu le match de retour de Kim Clijsters plus tôt cette un an avant la fermeture et a été impressionnée par son niveau de jeu.

“C’était très bien. Et j’ai aussi vu à quel point elle a bien joué lors de son premier match contre Muguruza. Avoir la force de se remettre sur la bonne voie est magnifique, surtout quand les enfants sont plus âgés. Je suis heureuse pour elle. Mais à 37 ans et avec deux jeunes enfants, je ne pense pas que ce soit pour moi.

Mais une année est longue à passer à la maison et dans la vie, on ne sait jamais. Peut-être que je recommence à m’entraîner, je commence à jouer une heure par jour, et j’en ai envie. Ne dites jamais jamais. “Pennetta dit que pour le moment, sa priorité reste d’élever ses enfants et d’être avec eux à la maison.”