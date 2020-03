Les champions de tennis Fabio Fognini et Flavia Pennetta ont trouvé une nouvelle façon de jouer au tennis à la maison et ont partagé la vidéo avec leurs fans en ligne. Le couple, qui a également un fils, a utilisé un cintre comme filet et a joué au tennis devant leur domicile.

Pennetta a posté la vidéo avec la légende – “La maison du tennis ❤️ Pennetta & Fognini on ne perd jamais un sourire … # andràtuttobene je t’aime @fabiofogna” Voici un aperçu de la vidéo ci-dessous –