Florent Serra pense que Roddick aurait dû mieux réussir

L’ancien joueur de tennis français Florent Serra Il a accordé une interview à un portail de son pays où il a parlé de l’excellent travail d’Andy Roddick, un joueur de tennis qui a été numéro un au classement ATP du 3 novembre 2003 au 1er février 2004. Au cours de sa longue et fructueuse carrière, le joueur nord-américain a remporté un total de 32 titres, dont un tournoi du Grand Chelem et 5 tournois Masters Series / Masters 1000. Mais … aurait-il pu avoir plus de succès au tennis aujourd’hui?

-Le ralentissement des courts a empêché Roddick de réaliser de grandes choses dans le tennis:

« Andy Roddick a non seulement été victime de la percée de Roger Federer dans le tennis, mais aussi du ralentissement général de toutes les surfaces. L’Américain était un joueur très puissant et complet, qui avait l’un des services les plus incroyables de tous l’histoire du tennis. Je pense qu’il aurait dû gagner Wimbledon et l’US Open constamment si les surfaces n’avaient pas ralenti « , a-t-il déclaré dans des déclarations recueillies par Sport Klub.

-Roger Federer était la bête noire d’Andy Roddick:

« Il est vrai que Roddick a un bilan négatif contre Federer. Le Suisse a détruit toutes les chances qu’Andy aurait eu une carrière fantastique et essaye d’imiter Pete Sampras. Je pense que Roddick aurait pu faire de grandes choses au tennis aujourd’hui. Il dit avec un bagage positif contre Djokovic, et cela ne veut pas dire que le Serbe entre 2007 et 2012 n’était pas à son meilleur. Je pense que Roddick aurait pu gagner un peu plus de Grand Chelem. «

-L’hégémonie des trois grands au cours de la dernière décennie:

« Sans les trois grands, nous aurions pu vivre sur un circuit beaucoup plus imprévisible et avec beaucoup plus d’excitation dans les tournois majeurs, mais cela ne veut pas dire que le circuit aurait été plus intéressant. Tous les fans de ce sport aiment Nadal, Federer et Djokovic. Sans eux, le tennis aurait été différent et ils ont amené ce sport dans une autre dimension « , a-t-il conclu.