Flushing Meadows sera transformé en hôpital en raison du coronavirus

La United States Tennis Association (USTA) Je signale officiellement ce soir que les installations du Billie Jean King National Tennis Center, domicile du tournoi de l’US Open, seront utilisées pour héberger temporairement 350 lits d’hôpital et préparer des colis alimentaires pendant la pandémie de coronavirus.

31/03/2020

Le porte-parole de l’USTA, Chris Widmaier, a déclaré qu’un secteur où se trouvent les courts intérieurs commencerait à devenir un établissement médical à partir de demain mardi.

L’État de New York et les autorités locales cherchent à augmenter leur capacité hospitalière de 87 000 lits pour leur permettre de faire face à la pandémie de coronavirus qui affecte le plus agressivement tout l’État de New York.

Widmaier a ajouté que les cuisines du stade Louis Armstrong, la deuxième plus grande arène de capacité du complexe qui accueillera le Grand Chelem, prévue pour la fin août, seront utilisées pour préparer 25 000 colis alimentaires par jour pour les patients, les travailleurs et les bénévoles. et les enfants de la ville.

L’USTA a initialement déclaré qu’elle garderait le complexe ouvert. afin que les gens puissent prendre des leçons, pratiquer ou jouer au tennis.

Mais l’organisation a changé d’avis peu après et a annoncé la fermeture du complexe au public, car il était inutile de faire du sport lorsque la quarantaine a été mise en place dans toute la ville.

Autorités locales et étatiques Ils travaillent également déjà sur l’installation d’un grand hôpital dans le quartier emblématique de Central Park.

