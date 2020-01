Fognini a plus de vies qu’un chat

Qu’est-ce qui est capable de changer un jeu d’un jour à l’autre. Le joueur de tennis italien Fabio Fognini a profité de la pluie tombée hier pour remonter deux sets dans son duel au premier tour contre l’Américain Reilly Opelka La 12e tête de série du tournoi a gagné 3-6, 6-7 (3), 6-4, 6-3 et 10-5 en trois heures et 38 minutes de jeu, dans un match où Fognini a montré que le meilleur Five sets est un joueur qui ne doit jamais être laissé pour mort. Au deuxième tour, le joueur né à San Remo rencontrera le vainqueur du duel entre l’Australien Jordan Thompson et le Kazakh Alexander Bublik.

