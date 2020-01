Fognini aime les marathons à cinq sets

Le jeu était compliqué Fabio Fognini après avoir pris les deux premiers sets avant Jordan Thompson. L’Australien l’a égalé et l’a emmené au cinquième set pour la deuxième journée consécutive puisque celui de San Remo avait également besoin de cinq manches pour passer le tour. Bien que tout soit très uniforme, Fabio a touché la victoire à plusieurs reprises mais n’a pas pu profiter de plusieurs ballons de match qu’il avait. Dans le bris d’égalité final, Fognini s’est toujours montré bien supérieur à son rival et a clôturé la victoire par un score de 7-6 6-1 3-6 4-6 7-6 en plus de quatre heures du match. Son prochain adversaire sera Guido Pella.

