Fognini après avoir battu Opelka à partir de 2 sets down

Mardi 21 janvier, l’Italien 12e tête de série, Fabio Fognini est revenu de deux sets vers le bas et a remporté une victoire de sueur de sueur survivant 35 As contre le grand serveur de 6 pieds 11 pouces, l’Américaine de 22 ans, Reilly Opelka , pour se frayer un chemin vers le deuxième tour de l’Open d’Australie 2020 où l’italien de 32 ans qui avait neuf titres en simple ATP affrontera l’Australien de 25 ans, Jordan Thompson, dès mercredi (janvier 22) à la Margaret Court Arena à 14h00, heure locale GMT.

03h00. En fait, la bataille Fognini-Opelka a été arrêtée lundi 20 janvier à la suite d’une forte averse tandis que la charismatique ligne de base italienne avait perdu deux sets, néanmoins, Fognini est resté calme lorsque le jeu a repris mardi et s’est battu après le gros serveur américain 3-6, 6-7 (3), 6-4, 6-3, 7-6 (10/5), ne faisant que 20 erreurs non forcées.

Pendant ce temps, après le duel de trois heures et trente minutes de marathon, l’italien de 32 ans a déclaré mardi dans une interview d’après-match, “J’ai eu de la chance que la pluie soit arrivée au bon moment. Hier, il jouait mieux que moi.

Je n’ai perdu qu’une seule pause et j’étais à deux sets. Ces gars-là, ils sont toujours difficiles à jouer, mais nous devons le faire », tout en faisant l’éloge de l’italien à l’ancienne, Opelka a déclaré:«Fabio a vraiment intensifié la situation aujourd’hui, ce à quoi je m’attendais.

Je me souviens l’avoir vu battre Nadal à l’US Open en deux sets. Je n’attendais en aucun cas [to be] un ensemble et sorti aujourd’hui. ”