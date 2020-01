Fognini continue d’avancer et est déjà au quatrième tour

Après deux jours de marathon à cinq sets chacun, Fabio Fognini J’apprécierais pouvoir célébrer une victoire en seulement trois sets. L’Italien a battu 7-6 6-2 6-3 a Guido Pella dans un match qui a dominé presque du début à la fin et où le bris d’égalité du premier set a déséquilibré le match en sa faveur. Malgré sa main brisée par le coup de poing qu’il a mis dans sa raquette au premier tour, il continue en avant et avec un bon tennis et se place ainsi au quatrième tour de l’Open d’Australie où il affrontera l’une des surprises du tournoi, l’Américain Tennys Sandgren.

