Fognini et Bolelli certifient le pass italien

Je l’avais pratiquement fait et aujourd’hui, ils l’ont confirmé en quelques minutes. La paire de doubles formée par Fabio Fognini et Simone Bolelli ils ont réussi à gagner par un 6-3 et 6-1 énergique et final au duo coréen formé par Ji Sung Nam et Min-Kyu Song, de mettre le 3-0 à égalité et d’obtenir le passeport pour la table finale de la Coupe Davis 2020. Bien que l’Italie ait commencé comme favorite, le fait que la cravate se joue sans spectateurs en raison de la menace du coronavirus, pourrait créer un espoir pour l’équipe asiatique qui ne pouvait rien faire au grand niveau des Italiens.

