Fognini et Pennetta, leur curieuse façon de jouer au tennis en quarantaine

Flavia Pennetta et Fabio Fognini Ils sont le grand couple de tennis du moment et offrent constamment des images amusantes sur leur coexistence. Confinés à leur domicile, les deux joueurs italiens ont mis en ligne une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle ils ont joué avec une corde à linge via le réseau. Le talent en abondance vient des coups des deux joueurs, qui s’amusent ensemble et offrent un timbre amusant à leurs partisans.

Ce qu’une famille de talentueux joueurs de tennis en quarantaine peut produire –

–️: @fabiofogna pic.twitter.com/z9dtxM6YZy

– ATP Tour en espagnol (@ATPTour_ES) 30 mars 2020

.