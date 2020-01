Fognini: “Je pense que j’ai une grande opportunité, tout comme le tournoi”

Fabio Fognini est déjà en huitième de finale Open d’Australie 2020 grâce à une grande performance avant Guido Pella. L’Italien peut penser qu’il peut entrer en quarts de finale puisque son prochain adversaire est Tennys Sandgren. “Évidemment, je pense que j’ai une bonne opportunité comme le tournoi est. Aujourd’hui, je me suis très bien retrouvé, j’ai confortablement gagné un joueur compliqué comme et j’ai beaucoup de confiance. Le match avec Tennys va être difficile, leur classement ne représente pas le potentiel que Il l’a fait, mais je suis très content de mon jeu et je fais confiance à mes possibilités “, a-t-il déclaré.

