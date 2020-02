Fognini: “Nadal vous détruit mentalement”

Fabio Fognini est l’un de ces joueurs de tennis pour lesquels il mérite de payer un ticket. Vous l’aimerez peut-être plus ou moins, mais garantissez le spectacle lorsque vous sautez sur la piste. Hors de lui, avant les micros aussi. Il se fait appeler un “clochard” dans une interview au journal NRC -Pays-Bas-.

L’une des questions brûlantes du monde du tennis est le relais générationnel «Big 3». Les experts sont prêts à savoir qui sera le premier à secouer le chat, c’est-à-dire qui sera chargé de casser le domaine en Grand Chelem des trois bêtes de la raquette. Pour Fognini, battre Djokovic ou Federer au sommet de son tennis est “très difficile”. Cependant, il est plus faisable de le faire contre Rafa, car “son jeu est plus physique et permet de jouer”, ce que les Serbes et les Suisses ne font pas. Attention, il déclare que Nadal “vous détruit mentalement”.

Le numéro 11 mondial n’a jamais réussi à remporter respectivement les circuits 1 et 3 actuels -8 et 4, tandis que L’Espagnol a gagné quatre fois. Il a même réussi à surmonter 2 sets en 2015 sur les traces de Flushing Medows. Retrouver cet avantage au «gladiateur» est une tâche presque impossible dans un «majeur». Mais, Fabio a une abondance de talents pour le faire.

Si le joueur le plus titré d’Italie ces derniers temps n’a pas atteint des niveaux plus élevés dans son sport, c’est qu’il n’en a pas voulu. Sa personnalité est différente des autres. Il reconnaît qu’il n’a pas profité de son talent, mais il est difficile de le faire avec des déclarations comme celle-ci: “Plusieurs fois, je préfère m’asseoir sur le canapé que de m’entraîner”. À 32 ans, il essaie de “profiter” de sa vie en dehors du tennis.

Fognini a été éliminé au premier taux de change – contre Khachanov – cette semaine du Rotterdam ATP 250.

