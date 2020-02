Fognini poursuit sa mauvaise séquence

Les problèmes grandissent pour Fabio Fognini. Le joueur italien a avoué il y a quelques jours qu’il ne traversait pas son meilleur moment de tennis et aujourd’hui il l’a encore prouvé. La joueuse de tennis née à San Remo a succombé 3-6, 6-4 et 7-5 aux Britanniques Dan Evans, dans une rencontre très disputée où l’Italien est passé de plus en moins au fil des minutes, devenant avec une rupture au deuxième set. Evans s’est refait et a réussi à renverser la vapeur et à mettre plus de problèmes à un Fognini qui a besoin de trouver quelque chose pour retrouver une bonne dynamique.

.