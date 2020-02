Fognini: Quand Roger Federer et Novak Djokovic sont au sommet, c’est difficile de les jouer

L’Italien Fabio Fognini dit qu’il a parfois été paresseux et qu’il aurait accompli beaucoup plus s’il avait travaillé plus dur, dans une interview accordée au CNRC. L’Italien est à Rotterdam cette semaine pour le tournoi ABN Amro où il affrontera la Russe Karen Khachanov au premier tour du tournoi.

S’adressant au CNRC, Fognini a déclaré: “Je ne sais pas. Je suis parfois paresseux, cela ne m’a pas aidé. Si je n’avais pas été paresseux, j’aurais certainement accompli plus lors des tournois. Parfois, je préfère m’asseoir sur le canapé plutôt que de m’entraîner ou préparer un tournoi.

Tout simplement paresseux. “Le joueur de 32 ans, qui est maintenant marié à l’ancienne championne de l’US Open, Flavia Pennetta, dit que le fait d’avoir une famille a sûrement changé sa vision du tennis.” Bien sûr. Si vous gagnez, vous gagnez aussi pour eux. Si vous perdez, c’est différent: alors je pense à mes enfants.

Quand j’étais jeune et que j’ai perdu, j’ai pensé pendant des jours à cette balle manquée ou à une partie perdue, maintenant j’essaie de l’oublier le plus rapidement possible. Elle (la vie professionnelle) est lourde. En mai, j’ai 33 ans, je suis fatigué de voyager.

Ma vie a changé maintenant que j’ai deux bébés. Si j’ai la capacité de voyager avec eux, c’est parfait. Sinon, je dois rentrer chez moi après deux ou trois semaines. Ensuite, je veux être avec ma famille. J’ai eu de la chance, ce sport est devenu mon métier.

Mais c’est difficile de vivre à côté du tennis. La différence est que dans mon travail, je me fâche parfois de ma façon de jouer. En dehors de cela, j’essaie toujours de profiter de la vie avec ma famille et mes amis. Vous ne vivez qu’une seule fois. “S’exprimant sur les trois grands du tennis masculin, Fognini dit:” Lorsque Roger et Novak sont à leur sommet, c’est très difficile.

Ils jouent si vite, ne vous donnent pas d’espace. Avec Rafa c’est différent, son jeu est plus physique, il vous détruit en rallye et mentalement. Mais vous pouvez jouer contre lui, vous pouvez courir. “Enfin, le 11e Fognini classé dit qu’il continuera à jouer encore quelques années tant que son jeu et son classement resteront élevés mais pourrait s’arrêter s’il continue de glisser dans le classement.

“Tant que j’ai encore de l’énergie et que je le veux. Si j’ai des problèmes avec mon corps ou si je n’ai plus envie de m’entraîner, je m’arrête. J’ai maintenant onzième, je gagne beaucoup d’argent. Si je continue pendant deux ou trois années et mon classement reste élevé, je vais continuer à jouer. Si je dois m’éloigner du classement mondial, alors je dois commencer à penser à “ciao, ciao”