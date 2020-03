Fou que Roger Federer, Rafael Nadal et Djokovic jouent à la même époque

L’ancien numéro 4 mondial Robin Soderling, l’actuel capitaine de la Coupe Davis de Suède, dit qu’il est totalement fou que les trois meilleurs joueurs de tous les temps jouent en même temps au tennis, se référant aux Big Three – Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal, lors d’une interview à Aftonbladet.

Soderling dit: «D’une certaine manière, c’est complètement fou. C’est difficile de comparer les époques, mais trois des meilleurs joueurs de tous les temps jouent en même temps … C’est totalement fou. Ils sont sacrément bons et ont été fantastiques pour le sport, même si cela n’a pas été aussi amusant pour nous autres.

Quand j’étais n ° 4, c’était une bonne compétition. J’avais Nadal, Federer et Djokovic devant moi, Murray derrière moi. Dix ans plus tôt, au début des années 2000, il y avait beaucoup de bons joueurs, mais il y avait tout le temps de nouveaux joueurs. (Marcelo) Rios, (Andre) Agassi, Hewitt, (Carlos) Moya …

mais personne ne s’est démarqué comme ces trois-là. “Soderling dit qu’il aurait aimé jouer plus longtemps et qu’il était difficile de voir les joueurs qu’il pensait qu’il valait mieux que de gagner des tournois du Grand Chelem.” Je voulais jouer encore plusieurs années.

En particulier, il a été difficile de voir (Marin) Cilic, (Stan) Wawrinka et (Kei) Nishikori jouer et gagner la finale du Grand Chelem. Ce sont des joueurs fantastiques mais j’ai plus de statistiques sur tout le monde et depuis un an je me sentais mieux qu’eux.

Wawrinka a remporté trois titres et il est clair que je pense que cela aurait pu être moi. Avec un peu de fluidité, j’aurais pu avoir un titre en Grand Chelem mais bon sang, ça n’avait pas tellement changé. “L’ancien finaliste de Roland Garros a également parlé de Leo Borg, le fils adolescent de l’ancienne légende du tennis Bjorn Borg.

“Les 03 sont une assez bonne génération et je pensais amener Leo et d’autres à s’entraîner. Je veux enfermer ceux qui joueront la Coupe Davis dans x années. Je me souviens quand j’avais 17 ans et que je me suis entraîné pour la première fois” avec l’équipe DC.

Ce fut une semaine incroyable en Angleterre. J’ai appris à le connaître et j’ai rejoint l’équipe, ce qui m’a facilité la prochaine fois que je me suis joint. Soderling était également d’avis que la Coupe Davis devait changer, mais il aurait aimé garder le format domicile et extérieur et peut-être avoir la compétition une fois tous les deux ans.

“Je dis depuis longtemps que la Coupe Davis doit changer. Auparavant, c’était la finale début décembre, puis le premier tour avait été joué en février. L’intérêt a diminué et comme il y avait de nombreux matches, il est devenu difficile d’obtenir les meilleurs joueurs.

Il fallait faire quelque chose et il y avait des changements radicaux. Si c’est le bon arrangement du futur, présentez-vous. J’ai aimé les matchs à domicile et à l’extérieur et cela disparaît avec les séries éliminatoires. Peut-être que la Coupe Davis devrait être disputée tous les deux ans ”