La création de Œil de Faucon Ce fut l’une des plus grandes révolutions de l’histoire du tennis. Les décisions douteuses pour les bateaux mal chantés étaient terminées, le faible pourcentage d’influence qu’un arbitre pouvait avoir sur le résultat final était encore plus réduit et mis en œuvre correctement dès la première minute, avec peu de place pour le doute ou le questionnement du système. Son efficacité est une raison d’être flatté si l’on considère comment la technologie Il a été mis en œuvre dans d’autres sports, où ils n’ont pas réussi à faire taire les critiques et à convaincre à la fois ceux qui sont sur le terrain et ceux qui ne le sont pas (voir le VAR dans le football actuel).

Cependant, la révolution technologique est constante, pas pour et ces dernières années permet de polir un système d’une grande précision. L’œil de faucon qui est toujours utilisé dans les Masters 1000 et les Grands Chelems calcule un milliard de données à chaque point, avec 10 caméras vidéo suspendues sur la piste qui capturent entre 60 et 150 images par seconde. Quelle formule utilisez-vous, cependant, pour mesurer exactement où la balle rebondit? En utilisant toutes les technologies mentionnées, ce que nous voyons sur nos écrans est un Projection 3D de bateau à billes basé sur l’image et le temps de vol de la balle à l’aide de calculs de triangulation. Cela semble quelque chose de vraiment complexe, mais cette technique a été largement acceptée au cours de la dernière décennie et demie, avec une très petite marge d’erreur avec laquelle les joueurs vivent sans grandes controverses.

Comme je l’ai déjà dit, les entreprises de toutes sortes ont eu le luxe d’essayer d’éliminer cette marge d’erreur. Obtenir l’image en temps réel de la balle lorsqu’elle touche le sol est une tâche ardue qui FoxTenn Essayez d’obtenir. Ce nouveau système de capture du ballon, par rapport à son concurrent, utilise plus de 40 radars ultra rapides par rencontre, avec deux nouveautés principales: ils l’accompagnent d’un système laser qui scannent la surface, essayant de capturer de façon plus réaliste chaque mouvement qui est enregistré, et place également caméras au sol, les rendant moins vulnérables aux circonstances extérieures qui entravent leur bon fonctionnement (vent, pluie, mouvement des spectateurs, etc.). Les caméras utilisées par le FoxTenn capturent environ 2500 images par seconde, et selon les créateurs du système, il n’y a pas de marge d’erreur: la précision est maximale.

Officiellement certifié par toutes les organisations mondiales, FoxTenn commence à consolider son statut d’alternative plus que valable aux estimations du ballon que projette le faucon. Utilisé dans des tournois plus petits à ce jour (environ 250 en piste dure intérieure, comme dans le cas du tournoi de Metz), au cours de cette année, il sera utilisé dans des tournois sur terre battue, étant la première fois que l’oeil de faucon entre en jeu et devient l’autorité incontestée sur la chanson du juge président.

Le nouveau système est-il vraiment fiable? Les joueurs sont-ils satisfaits de son utilisation? Maintenant que la fréquence d’utilisation des tournois a augmenté, les joueurs commencent à donner leur avis. Et beaucoup d’entre eux ne semblent pas trop satisfaits de leur utilisation, en particulier l’américain Reilly Opelka, qui a dit de lui: “Je pense que le système FoxTenn fonctionne environ 20% du temps.”

Je pense que le système foxtenn challenge fonctionne environ 20% du temps.

– Reilly Opelka (@ReillyOpelka) 28 février 2020

Alors que Cameron Norrie se moquait de la revendication d’Opelka, l’Américain a trouvé un soutien dans Taylor Fritz, qui a tweeté: “Je suis d’accord … quand un tournoi utilise FoxTenn je réclamerai toutes les boules ajustées car elles sont toujours bonnes.” Cependant, le récent finaliste d’Acapulco a supprimé le tweet. Également sur la piste que le FoxTenn a donné à parler, avec un Zverev profondément bouleversé dans son duel contre Tommy Paul après avoir vu comment deux décisions du système se sont déroulées contre lui. Les plaintes des joueurs viennent, ou du moins cela semble tout indiquer, en termes de disharmonie entre l’image réelle du ballon affichée à l’écran et ce qui finit par être la marque qui finit par être considérée comme valide. Parfois, les deux, à l’œil humain, semblent ne pas correspondre; Il ajoute également que chaque examen prend généralement beaucoup plus de temps que l’œil de faucon normal ne consomme, ce qui soulève les soupçons des joueurs quant à sa véritable rigueur.

Avec la tournée de terre battue à venir, le tennis vivra une petite révolution: nous arrêterons de voir les juges de chaise descendre de leur place dans des tournois emblématiques comme Monte-Carlo, Madrid ou Rome. Au lieu de cela, un système secoué par des chansons controversées prendra le relais comme principal système d’utilisation. Les controverses continueront-elles ou les joueurs joueront-ils leur rôle pour faire confiance au FoxTenn? Seul le temps dira.

