Frances Tiafoe annonce un nouveau partenariat avant Indian Wells

Frances Tiafoe a commencé sa carrière professionnelle dans le tennis à l’âge de 17 ans, en 2015. L’Américaine de talent a rapidement été présentée comme un nom pour l’avenir. Cependant, un peu de difficulté au cours des derniers mois a entravé son ascension dans le sport. Il a maintenant embauché un ancien joueur du top 10 pour faire partie de son équipe d’entraîneurs pour se remettre sur la bonne voie.

Bonne nouvelle! Heureux d’annoncer que j’ajoute un nouveau membre à mon équipe – l’ancien joueur du Top 10 de l’ATP, Wayne Ferreira #atptour #bigfoeonthecomeup #BigTruss

– Frances Tiafoe (@FTiafoe) 28 février 2020

Tiafoe est entré dans le top 50 du classement mondial ATP au second semestre 2018. Cependant, il a eu du mal à maintenir son classement cette année, abandonnant le top 50 en janvier. Cela n’a fait qu’empirer depuis lors. Actuellement, Frances est assise sur la place n ° 82.

L’Américain a déjà mis en place un plan pour arrêter sa chute dans le classement. Il a ajouté de l’acier à son équipe d’entraîneurs en embauchant Wayne Ferreira pour travailler aux côtés de son entraîneur actuel, Zack Evenden.

Frances Tiafoe se tourne vers Ferreira pour trouver l’inspiration

Ferriera est un ancien joueur du top 10, qui a joué professionnellement entre 1989-2005. Joueur très talentueux, Wayne a atteint le cinquième rang de sa carrière en 1995.

L’Afrique du Sud a fait les demi-finales de l’Open d’Australie en 1992 et les quarts de finale de l’US Open la même année. Il a également atteint les quarts de finale de Wimbledon en 1994.

Fait intéressant, il occupe la quatrième place de la liste des matches du Grand Chelem les plus consécutifs au tennis masculin. Feliciano Lopez, Roger Federer et Fernando Verdasco sont les seuls hommes avec plus d’apparitions consécutives. Ferreira sera bientôt vu dans la loge de Tiafoe, alors que l’Américain cherche à renverser sa fortune.

Ce qui rend ce couple fascinant, c’est le fait que Ferreira a joué sa saison de percée en 1992, à l’âge de 21 ans. C’est parfait pour Tiafoe, 22 ans, d’acquérir l’expérience à bord pour lui permettre de réaliser son potentiel.

L’Américain a tout le talent du monde mais semble avoir du mal à le manifester de la bonne façon. À 22 ans, il a le temps d’apprendre et de grandir en tant que joueur, et Wayne lui donnera exactement cela.

Frances Tiafoe a un record de victoires / défaites de 2/4 cette année, sur le circuit ATP. Il espère que Ferriera aura un impact instantané alors qu’il cherche à arrêter sa pauvre forme.