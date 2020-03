Frances Tiafoe embauche un ancien joueur du Top 10 comme entraîneur

La jeune joueuse de tennis américaine Frances Tiafoe a engagé l’ancien joueur du Top 10 Wayne Ferreria, d’Afrique du Sud, comme son nouvel entraîneur. L’Américain a publié une mise à jour sur son compte Twitter en disant: “Excellentes nouvelles! Heureux d’annoncer que j’ajoute un nouveau membre à mon équipe – l’ancien joueur du Top 10 de l’ATP, Wayne Ferreira #atptour #bigfoeonthecomeup #BigTruss” Le Tiafoe de 22 ans est jusqu’à Non.

89e au classement ATP, ayant atteint le 29e rang en février de l’année dernière. Il travaille actuellement avec Zack Evenden, 27 ans, qui voyage avec Tiafoe depuis deux saisons. Tiafoe ajoute maintenant l’expertise de Ferreira à l’équipe, espérant que cela l’aidera à passer au niveau supérieur.

Ferreira, 48 ans, a travaillé avec le Croate Marin Cilic l’année dernière pendant une courte période et a également travaillé avec l’équipe sud-africaine de la Coupe Davis. Ferreira a remporté 15 titres dans sa carrière et atteint les demi-finales de l’Open d’Australie en 1992 et 2003.

Il faisait également partie de l’équipe sud-africaine qui a remporté la Hopman Cup en 2000 et a culminé au n ° 6 au classement mondial en simple et au n ° 9 au classement mondial en double. Tiafoe a un dossier de 5-7 sur le circuit cette saison. Lors de son dernier tournoi, il a perdu contre le Suisse Stan Wawrinka au premier tour de l’ATP Mexican Open.

