Frances Tiafoe se retire du tournoi d’exhibition à Atlanta après un test positif pour le coronavirus

Frances Tiafoe est devenue la dernière joueuse de tennis de haut niveau à avoir renvoyé un test de coronavirus positif et s’est par la suite retirée de la All-American Team Cup.

L’Américain a joué dans le tournoi d’exhibition à Atlanta vendredi, battant Sam Querrey en deux sets, mais il a confirmé le test positif de Covid-19 peu de temps après.

Novak Djokovic et sa femme Jelena renvoient des tests de coronavirus négatifs après s’être auto-isolés

Annonces :

Tiafoe a révélé qu’il avait des vertiges pendant le match et avait du mal à jouer dans la chaleur.

« Malheureusement, je suis resté positif vendredi soir pour Covid-19 et je dois me retirer de l’événement spécial de la Coupe par équipe américaine à Atlanta ce week-end », a-t-il écrit sur Twitter.

«Au cours des deux derniers mois, je me suis entraîné en Floride et y ai été testé négatif il y a à peine une semaine.

«Je dois subir un deuxième test au début de la semaine prochaine, mais j’ai déjà commencé le protocole de quarantaine comme conseillé par le personnel médical ici à Atlanta.

« Bien que je sois tellement excité de revenir là-bas, la santé et la sécurité de chacun continuent d’être une priorité absolue. »

Je dois subir un deuxième test au début de la semaine prochaine, mais j’ai déjà commencé le protocole de quarantaine comme conseillé par le personnel médical ici à Atlanta. Bien que je sois tellement excité de revenir là-bas, la santé et la sécurité de chacun continuent d’être une priorité absolue. – Frances Tiafoe (@FTiafoe) 4 juillet 2020

Les huit meilleurs joueurs masculins américains participent à la DraftKings All-American Team Cup dans le sud-est des États-Unis et le directeur du tournoi, Eddie Gonzalez, a déclaré qu’ils avaient commencé à «nettoyer en profondeur» le site après le test positif de Tiafoe.

« Après son match, il montrait des symptômes et a été re-testé et testé positif », a déclaré Gonzalez dans un communiqué allamericanteamcup.com/news. «Tiafoe a quitté le site de l’événement et ne participera pas au reste de l’événement.

«Après avoir pris connaissance de ces informations, nous avons immédiatement commencé à nettoyer en profondeur et à désinfecter le site de l’événement, et avons adopté des protocoles en place pour rechercher les contacts et alerter les personnes qui pourraient avoir été exposées.»

Suivez-nous sur Twitter @ T365Official.