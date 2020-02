Frances Tiafoe, Soonwoo Kwon, Ryan Harrison et Brandon Nakashima gagnent

L’ancienne championne Frances Tiafoe est qualifiée pour le deuxième tour à Delray Beach, battant Emilio Gomez 7-6, 6-2 en une heure et 29 minutes. L’Américain a dû jouer contre un seul point de rupture, gaspillant l’avantage dans le premier match avant de le prendre dans le tie-break et ramener la victoire à la maison avec trois pauses au total.

Ouvrant une avance de 5-2 dans le premier match, Frances a été brisée alors qu’elle servait pour le set dans le neuvième match, permettant à Gomez de rebondir et de rester en contact jusqu’au bris d’égalité que Tiafoe a réclamé 7-3 avec quatre mini-pauses. Naviguant à travers ses matchs de service dans le deuxième set, Frances a battu l’adversaire lors des matchs trois et sept pour sceller l’accord et assurer la première victoire sur les tournois ATP depuis Bâle en octobre dernier.

Yoshihito Nishioka a battu John Millman 3-6, 6-4, 6-2 en un peu moins de deux heures, se cassant deux fois et offrant quatre pauses pour franchir la ligne d’arrivée en premier et réserver la place dans les 16 derniers. Millman a fait un rock- solide départ, servant bien dans le premier match et maintenant l’avance qu’il a pris avec une pause dans le deuxième match.

Nishioka a répondu avec des pauses consécutives dans les phases finales du deuxième set, en prenant 6-4 et sans jamais regarder en arrière après avoir pris un coup de pouce avant le décideur. Là, il a volé le service de Millman dans les matchs quatre et huit pour marcher au-dessus et atteindre le deuxième tour.

Après une course profonde à New York, le jeune coréen Soonwoo Kwon connaît également un départ victorieux à Delray Beach, battant Adrian Mannarino 1-6, 6-3, 6-2 en deux heures. Mannarino a pris le dessus dans le premier match après avoir dominé au service et au retour, Kwon a répondu par une pause dans le quatrième match du deuxième set, ce qui lui a donné beaucoup de confiance.

Le Coréen a assuré le set avec une prise à 15 au match neuf, dominant dans le décideur avec quelques pauses pour marquer la quatrième victoire en 2020. Lors de son premier match ATP depuis Houston en avril dernier, Ryan Harrison a repoussé les neuf chances de pause un triomphe 6-3, 6-2 sur Damir Dzumhur en une heure et 25 minutes.

Ryan a obtenu trois pauses pour contrôler le tableau de bord pour une victoire bien méritée après une blessure qui l’a renvoyé du top 400. Brandon Nakashima est devenu le deuxième joueur né en 2001 avec une victoire à l’ATP, battant Jiri Vesely 7-6, 6-1 en une heure et 21 minutes.

Brandon a repoussé la seule chance de pause qu’il a rencontrée, l’emportant dans le premier match et volant le service de Vesely trois fois pour ramener le triomphe à la maison et atteindre le résultat du jalon.