Frances Tiafoe teste positif pour un nouveau virus

Un autre joueur de tennis s’est révélé positif pour Covid-19. L’Américain Frances Tiafoe a annoncé sur ses pages officielles de médias sociaux qu’il avait été testé positif pour la nouvelle maladie à coronavirus le vendredi 3 juillet. Tiafoe était l’un des huit joueurs américains qui disputaient la DraftKings All-American Team Cup à Atlanta, en Géorgie ce week-end (du 3 au 5 juillet).

Malgré les résultats positifs de Tiafoe, l’événement se poursuivra comme prévu.

Frances Tiafoe confirme les tests positifs pour le virus

Le message de Tiafoe était le suivant: «Malheureusement, je me suis montré positif vendredi soir pour Covid-19 et je dois me retirer de l’événement spécial All-American Team Cup à Atlanta ce week-end.

Au cours des deux derniers mois, je me suis entraîné en Floride et y ai été testé négatif il y a à peine une semaine ». Poursuivant, il a ajouté: «Je dois subir un deuxième test au début de la semaine prochaine, mais j’ai déjà commencé le protocole de quarantaine comme conseillé par le personnel médical ici à Atlanta.

Bien que je sois tellement excité de revenir là-bas, la santé et la sécurité de chacun continuent d’être une priorité absolue ». Avant son retrait de l’événement, Tiafoe a joué son premier match dans l’épreuve par équipe contre Sam Querrey le 3 juillet.

Le joueur de 22 ans a remporté le match 6-4, 7-6 (5). Son match prévu samedi 4 juillet contre Tennys Sandgren a cependant été annulé. Christopher Eubanks a remplacé Tiafoe dans l’alignement et devrait jouer Sandgren à la même date.

En publiant une déclaration officielle, le directeur de l’événement, Eddie Gonzalez, a déclaré: «Frances Tiafoe a été testée positive pour le coronavirus. Comme tous les joueurs, Tiafoe a été testé avant ou à son arrivée à Atlanta et a passé des tests de température quotidiens.

Après son match, il montrait des symptômes et a été retesté et testé positif. Tiafoe a quitté le site de l’événement et ne participera pas au reste de l’événement. Après avoir appris ces informations, nous avons immédiatement commencé à nettoyer en profondeur et à désinfecter le site de l’événement, et avons adopté des protocoles en place pour rechercher les contacts et alerter les personnes qui pourraient avoir été exposées.

La santé et la sécurité des participants, du personnel et des participants à nos événements sont une priorité absolue, et nous continuerons à appliquer avec diligence toutes les directives des responsables locaux de la santé ». L’événement a suscité de vives critiques concernant la présence de fans.

Non américain. 1 John Isner avait contré ces critiques en les qualifiant de « coronabros ». Après le test positif de Frances Tiafoe, il reste à voir comment ses compatriotes réagissent à la menace de Covid-19 pour le monde du tennis.