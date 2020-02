Francesca Schiavone rejoint la Milan Tennis Academy

L’ancienne championne de Roland Garros et n ° 4 mondiale Francesca Schiavone a décidé de rejoindre la Milan Tennis Academy. “Je suis ravie d’être de retour sur les courts de tennis et de commencer à collaborer avec le MTA”, a-t-elle déclaré. Le rôle qui la voit en tant que superviseur et traiter avec tous les types de joueurs dans le MTA – des amateurs aux professionnels.

Le directeur général du MTA – Piercarlo Guglielmi a parlé de l’adhésion de Schiavone à l’Académie, en disant: «Le fait de rejoindre Francesca montre que l’académie continue d’investir et de regarder vers l’avenir, dans un projet à moyen et long terme qui, en quelques années, nous a déjà conduit à faire un long chemin”.

Il a ajouté: «Nous avons choisi Francesca parce qu’elle est une figure avec une énorme expérience et parce qu’elle incarne pleinement nos valeurs. Nous voyons son arrivée comme une sorte de certification de la qualité du travail accompli jusqu’à présent.

Son arrivée nous permettra de faire encore mieux et représente une ouverture décisive vers la possibilité d’avoir de plus en plus d’athlètes professionnels dans l’académie ». Le directeur sportif du MTA, Ugo Pigato, a fait l’éloge de la star de la WTA, déclarant: «Son charisme aide beaucoup.

Quelques mots suffisent pour motiver les enfants et leur proposer des idées techniques sur lesquelles travailler. C’est dans sa nature de vouloir toucher le travail quotidien avec sa main et de vouloir connaître les enfants d’un point de vue de caractère, afin de vraiment les aider à s’améliorer.

Francesca prend lentement conscience de ce qu’une figure de son expérience peut apporter aux jeunes émergents. Par exemple, les athlètes de haut niveau peuvent avoir un impact énorme: là où la qualité est déjà précieuse, le détail peut faire la différence ».

Il a ajouté: «Le travail, la détermination et la passion sont les trois qualités qui ont conduit Francesca au club car quelqu’un comme Francesca peut également être très utile à ses collègues.