Francesco Totti: “Roger Federer c’est le tennis”

Ancien joueur de football italien Francesco Totti parlé de Roger Federer. Totti était l’un des footballeurs italiens les plus aimés et les meilleurs de tous les temps: il était le capitaine de Rome AS (l’une des équipes les plus célèbres de la Serie A italienne) et il a une amitié de longue date avec le maestro suisse.

Actuellement, Totti a rompu ses partenariats professionnels avec Rome AS (il avait un rôle dans le domaine sportif de l’équipe) et il s’est lancé dans une carrière de procureur à la tête d’une nouvelle agence, liée à la place au plus célèbre groupe Stellar.

Dans une interview, il a parlé de Roger Federer et de leur amitié: “Federer est le tennis pour moi. C’est un de mes amis, nous entendons souvent des messages parce que je ne parle pas anglais et il ne parle pas italien, nous utilisons traducteur qui nous facilite les choses.

“Au début, on ne se sentait pas souvent, mais entre nous, il y avait toujours un grand respect mutuel. Je m’identifie souvent avec lui. Pour Roger, il est très facile de faire un point de tennis tout comme il m’a été facile de faire un tir de football.

Je pense vraiment que Federer est Tennis et je pense qu’il peut être appelé un de mes amis. Peut-être qu’un jour je le défierai dans un match de padel, aussi parce que dans un match de tennis il est trop fort pour moi! “Roger Federer et Francesco Totti se sont rencontrés à plusieurs reprises dans le passé à l’Internazionali BNL d’Italia, où Totti est allé assister à des matchs importants.

Dans sa carrière, Totti a remporté une Coupe du Monde de la FIFA en 2006, une Serie A italienne en 2001, deux Coupes d’Italie (en 2007 et 2008) et deux Supercoupes d’Italie (en 2001 et 2007).