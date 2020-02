Frapper avec Rafael Nadal était spécial

Dans une récente interview, le garçon local Adil Kalyanpur a parlé de son séjour à l’Académie Rafa Nadal et de ses expériences là-bas. En parlant d’abord de jouer au Bengaluru Challenger, il a déclaré: «Je suis très heureux de jouer devant le public, la famille et les amis.

Je ne me mets aucune pression. Je vais juste aller là-bas et faire de mon mieux. Je me sens vraiment en confiance après la pré-saison, en travaillant avec Milos et les autres ». La transition des juniors aux seniors est très délicate et Kalyanpur a également apporté un éclairage à ce sujet.

«Je pense que c’est assez difficile. Il faut au moins 2-3 ans pour s’établir chez les pros. Les joueurs sont plus forts, plus en forme et frappent beaucoup plus gros. Il y a aussi beaucoup de jeux mentaux impliqués. C’est donc assez difficile », a-t-il déclaré.

Pendant son séjour à l’Académie, il a eu la chance de frapper avec Rafael Nadal et aussi de passer du temps avec Toni Nadal. «Il frappe fort, profondément, avec beaucoup de spin. La seconde où vous perdez un peu de concentration, vous finissez par frapper la balle vers la clôture ou hors du stade.

Vous ressentez beaucoup de fatigue en frappant avec lui, mais l’adrénaline vous permet de continuer. C’est très amusant. Et il n’allait pas du tout facilement. Ce n’était pas une pitié de sa part », a-t-il déclaré à propos de sa rencontre avec Nadal. Il a également félicité Toni, parlant de ses méthodes de coaching.

«Toni Nadal est un gars très gentil. Il est très authentique, humble. C’est un homme qui a beaucoup de valeurs et de principes. Et il apporte beaucoup d’intensité sur le court. Il suit la «mentalité Nadal». Il y a beaucoup de réputations impliquées, et il est très optimiste.

Il n’arrêtait pas de me dire que je pouvais transformer mes faiblesses en forces. C’était donc bien. C’est bien d’avoir de la positivité autour de vous ».