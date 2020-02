Fritz: “J’ai cherché le coup gagnant même quand j’étais nerveux”

Taylor Fritz vit une semaine de rêve dans le ATP 500 Acapulco 2020 et après avoir remporté Edmund pour passer en demi-finale, il a participé à une conférence de presse avec beaucoup de fierté et de satisfaction. “Ce fut un match difficile. Quand je joue contre Kyle, je sais que tout est basé sur le fait d’être agressif parce que nous allons tous les deux chercher des coups gagnants. Je me disais que je devais continuer à le faire, peu importe à quel point j’étais nerveux ou même si des erreurs venaient. Je suis très heureux pour le niveau que j’ai joué “, a déclaré le jeune Américain dont le prochain rival sera John Isner

.