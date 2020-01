Fucsovics: “Perdre le service une fois dans tout le match a été la clé pour gagner Shapovalov”

L’un des grands protagonistes de cette première journée de l’Open d’Australie 2020 a été le Hongrois Marton Fucsovics, qui contre toute attente a réussi à vaincre le Canadien Denis Shapovalov en quatre sets disputés: “Je suis très heureux de pouvoir donner cette surprise et de pouvoir être au deuxième tour de cet Open d’Australie. Au cours de ces dernières semaines, j’ai très durement entraîné mon service, afin de faire de bons matchs ici et aujourd’hui, cela a été un succès. Je n’ai perdu mon service qu’une seule fois et que que vous le vouliez ou non a été la clé pour battre un grand joueur comme Shapovalov “, a déclaré Fucsovics dans la zone mixte.

.