Fucsovics sur Roger Federer: «J’ai maintenant plus d’expérience et je veux vraiment le battre»

Marton Fucsovics, 27 ans, se qualifie pour la quatrième manche de l’Open d’Australie, où il affrontera le Suisse, Roger Federer, 20 fois champion du Grand Chelem. Ce n’est que la deuxième fois que Fucsovics se qualifie pour les 16 derniers d’un Grand Chelem, la première fois était également ici à Melbourne il y a deux ans et son adversaire était également Federer.

La légende suisse a battu Fucsovics en deux sets et Fucsovics espère faire mieux cette fois. S’adressant au site Web de l’ATP, Fucsovics a déclaré: “Ce ne sera pas facile contre Roger, mais je joue le meilleur tennis de ma carrière.

J’ai l’impression de vieillir, de devenir plus mature et expérimenté, mais je travaille toujours dur. Depuis que j’ai changé d’entraîneur il y a deux mois, nous travaillons chaque jour sur mon service. “En réfléchissant à sa défaite contre Federer il y a deux ans, l’ancien junior le mieux noté dit:” J’étais un nouveau venu il y a deux ans, c’était ma première année dans le Top 100.

J’étais très affamé et positif. Il y a deux ans, contre Roger, c’était une sensation d’atteindre le quatrième tour et de jouer mon idole. Nous avons joué en quarts de finale à Dubaï 2019 et j’étais sur le point de remporter le premier set. J’ai maintenant plus d’expérience, je suis plus fort qu’il y a deux ans et je veux vraiment le battre ».

Le joueur hongrois dit avoir trouvé un équilibre dans la vie, ce qui s’est traduit par plus de succès sur le terrain. “La clé est de travailler dur avant les tournois et d’arriver avec un esprit frais et physiquement. Je n’aime pas jouer semaine après semaine, j’aime rentrer à la maison pendant quelques jours, faire le plein.”

En battant Shapovalov, Sinner et Paul jusqu’à présent cette semaine, je me suis senti frais. J’ai été clair sur ma tactique et j’ai bien servi, sauvegardant mes coups de fond ». Actuellement classé n ° 67 au monde, Fucsovics affirme que son objectif est d’améliorer son haut classement en carrière de n °

31 qu’il a atteint en mars de l’année dernière. “Je veux rendre mon pays fier. Je veux être de mieux en mieux”. Ce sera la troisième rencontre entre Roger Federer et Fucsovics et la légende suisse a une avance de 2-0 dans leur tête-à-tête.