Furious Jimmy Connors gagne par défaut contre Ivan Lendl!

Le championnat international des joueurs de Lipton a commencé en 1985 à Delray Beach et a été un succès instantané, rassemblant le champ de joueurs le plus énergique en dehors des tournois du Grand Chelem et offrant un prix colossal et l’un des trophées les plus prestigieux de la saison.

La première édition a apporté beaucoup de résultats surprenants, avec Tim Mayotte comme champion inaugural, les tables tournant en 1986 lorsque l’événement est passé à Boca West. Quatre des cinq premières têtes de série ont réservé la place en demi-finale (matchs au meilleur des cinq de la phase de quart de finale) et ces deux matchs sont restés incomplets!

Mats Wilander a battu son compatriote suédois Stefan Edberg 6-4, 1-0 alors qu’Edberg a dû prendre sa retraite en raison d’un muscle de l’estomac tiré, avec le deuxième match de la journée qui a gardé la foule sur le bord de leurs sièges pendant plus de trois et un une demi-heure avant que Jimmy Connors ne soit par défaut contre Ivan Lendl alors qu’il était à la traîne 1-6, 6-1, 6-2, 2-6, 5-2!

L’Américain de 33 ans était connu pour son tempérament et cela s’est encore plus manifesté dans les affrontements contre son ennemi tchèque qui l’a évincé lors des sept dernières rencontres à partir de Wembley en 1984. Deux légendes se sont battues à de nombreuses reprises depuis 1979 bien qu’elles n’aient jamais est entré dans le cinquième set des matchs officiels avant ce match fou à Boca West, alors que Connors a fait de son mieux pour rester en contact avec le plus jeune adversaire qui était à son apogée malgré le fait qu’il soit resté sur le terrain pendant près de quatre heures contre Yannick Noah. au tour précédent.

Ils ont mis le champ de bataille vendredi soir du 21 février et le résultat est allé dans les deux sens pour envoyer les joueurs dans un décor décisif, la chaleur et le drame atteignant le point de fusion. Le moment crucial s’est produit dans le sixième match du set numéro cinq à 3-2 30-0 pour Lendl lorsque Jimmy a joué un demi-swing nonchalant après la volée d’Ivan que l’Américain a déclaré à au moins six pouces.

Jimmy s’est immédiatement précipité vers l’arbitre de chaise Jeremy Shales de Grande-Bretagne, qui avait déjà du mal à garder les cordes du match entre ses mains après de nombreux appels douteux des deux côtés, exigeant qu’un superviseur des officiels Ken Farrar et l’arbitre du tournoi Alan Mills apparaissent. le tribunal.

Avant cela, Connors a refusé de reprendre l’action à 0-40, recevant une pénalité de point pour une violation du temps qui a mis Lendl 4-2 devant. Trois violations de code pour un retard de jeu continu ont suivi et une pénalité de jeu pour Jimmy a donné à Lendl un avantage de 5-2 avant que Mills et Farrar ne comparaissent sur le terrain pour parler avec un champion du Grand Chelem à huit reprises.

Ils ont poursuivi Connors pour continuer, mais l’Américain s’est simplement assis et n’a rien fait, devant être abandonné après trois heures et 43 minutes. Il a été automatiquement condamné à une amende de 5 000 $ pour ne pas avoir terminé le match et a dû purger une suspension de dix semaines, manquant tous les tournois en avril et mai avant de revenir à Queen’s.

Fait intéressant, c’était le premier défaut de Connors dans sa carrière qui avait commencé 16 ans plus tôt, avec des informations erronées apparaissant sur le site de l’ATP à propos d’un autre en février 1976 lors d’un proche Boca Raton contre John Whitlinger.

Au lieu du défaut, Jimmy a dû se retirer dans cette rencontre après avoir pris le set d’ouverture 6-4 en raison d’une blessure au tendon à la jambe gauche.