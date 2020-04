Fusion ATP & WTA attendue depuis longtemps; Soutient la proposition de Roger Federer

Billie Jean King, 12 fois championne du Grand Chelem en simple, l’un des membres fondateurs pionniers du circuit WTA, a déclaré que la fusion des circuits ATP et WTA était attendue depuis longtemps et que la création du circuit WTA était toujours un plan B pour elle.

Les commentaires de King sont venus mercredi sur les tweets de Roger Federer selon lesquels les circuits ATP et WTA devraient être fusionnés, ce qui a trouvé le soutien de plusieurs autres joueurs, dont Rafael Nadal. Selon le Straits Times, King a déclaré qu’elle avait toujours voulu un organisme professionnel pour le tennis masculin et féminin depuis le début de l’ère ouverte.

“J’ai entendu parler des hommes qui ont créé une association et je suis allé voir beaucoup de gars et j’ai dit: ‘Pourquoi n’avons-nous pas une association, afin que nous puissions tous être ensemble et que nous serions un tel phénomène.” Lorsque les hommes ont lancé leur propre ATP Tour en 1972, King et d’autres femmes de premier plan de l’époque ont fondé le WTA Tour en 1973.

Parlant des commentaires de Federer, King dit que cela montre un changement dans l’attitude des hommes aujourd’hui. “Cela vous montre culturellement et générationnellement comment les jeunes hommes d’aujourd’hui croient vraiment que leurs filles et leurs fils devraient avoir des chances égales.

J’ai toujours senti que nous étions plus forts ensemble, c’est toute ma philosophie. Quand vous apprenez à connaître les gens, alors vous vous souciez davantage. À mon époque, les hommes culturellement ne pouvaient tout simplement pas s’enrouler autour de nous en faisant un centime. “

King, qui milite pour l’égalité des droits depuis de nombreuses années maintenant, dit qu’avoir une structure de tournée pour les hommes et les femmes rendrait le jeu plus facile à suivre pour les fans. “Vous savez comment ils ont ces 1000, 500 et 250 et ensuite les femmes ont des premiers ministres – nous devons jeter tout cela, nous devons tout jeter et recommencer et avoir les mêmes systèmes.

Tout tourne autour des fans – nous devons simplifier leur compréhension de ce que nous faisons. ”

Je suis d’accord et je le dis depuis le début des années 70. Une seule voix, femmes et hommes ensemble, a longtemps été ma vision du tennis. La WTA en tant que telle était toujours le plan B. Je suis content que nous soyons sur la même page. Faisons en sorte que cela arrive. #OneVoice https://t.co/FHbQHLiY6v – Billie Jean King (@BillieJeanKing) 22 avril 2020