Fusion ATP WTA Roger Federer: Federer demande la fusion de l’ATP et de la WTA

Le joueur de tennis suisseou Roger Federer a affirmé que “le moment est venu pour le tennis masculin et féminin de s’unir” fusionnant ses deux organes directeurs, l’ATP et la WTA, car “ce sont des moments difficiles dans tous les sports” en raison de la crise sanitaire et le tennis peut “en sortir avec deux corps affaiblis ou avec un corps plus fort”.

“Suis-je le seul à penser que le moment est venu pour le tennis masculin et féminin de s’unir? J’imagine une fusion entre la WTA et l’ATP. Je ne parle pas de fusionner la compétition sur le court, mais de fusionner les deux organes directeurs (ATP et WTA) qui supervisent les tournées professionnelles des hommes et des femmes “, a expliqué Federer sur son compte Twitter.

Le joueur de tennis avec plus de tournois «Grand Chelem» de l’histoire a défendu qu ‘”il est déroutant pour les fans qu’il existe différents classements, différents logos, différents sites Web et différentes catégories de tournois” entre les deux modalités.

“Cela aurait probablement dû se produire il y a longtemps, mais peut-être que c’est vraiment le moment (de la fusion). Ce sont des moments difficiles dans tous les sports et nous pouvons traverser cela avec deux corps affaiblis ou un corps plus fort”, a-t-il déclaré.

Comme pour tous les autres sports, le tennis professionnel est paralysé par le coronavirus. La pause dans le sport du raquette durera jusqu’au 13 juillet au moins et jusque-là tous les tournois ont été suspendus, y compris Wimbledon.

