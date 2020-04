Gabriela Sabatini doute que le tennis reprendra en 2020

L’ancienne championne de l’US Open et star du tennis argentine à la retraite, Gabriela Sabatini, dit qu’elle doute que le circuit de tennis reprendra en 2020 au milieu de la pandémie de coronavirus. S’adressant au podcast Subidos a la Red, Sabatini a déclaré: “Dans les mois à venir, je pense qu’il sera difficile d’organiser un événement sportif.

Je doute que quelque chose puisse être fait cette année au tennis. Il est difficile de penser à l’avenir et à ce qui peut arriver car précisément ce que vous devez essayer est d’éviter que beaucoup de gens se réunissent et que tous ces événements se produisent. “

L’Argentin de 49 ans a déclaré que la situation était mondiale pour tous les pays et que l’essentiel était de rester à la maison et de rester en bonne santé. “C’est un peu désespéré. Vous ne savez pas comment ni quand cela se terminera et même si nous aimons toujours penser à l’avenir, nous ne pouvons plus le faire.

La bonne chose est que nous sommes tous confrontés à la même situation parce qu’elle est mondiale, donc l’important est de rester à la maison et de rester en bonne santé. “Sabatini a pris sa retraite du circuit de tennis en 1996 après une carrière qui comprenait le titre de l’US Open de 1990 et 11 matches de demi-finale en simple du Grand Chelem.

Pour l’instant, le circuit de tennis a été suspendu jusqu’au 12 juillet mais beaucoup sont d’avis que la suspension durera plus longtemps. Les Championnats de Wimbledon ont été annulés tandis que l’Open de France a déménagé en septembre.

L’USTA a déclaré qu’à partir de maintenant, elle avait l’intention de tenir l’US Open comme prévu, mais a noté qu’elle continuerait de surveiller la situation dans les semaines à venir.